Боец Виталий Шумей получил минно-взрывную травму в августе 2022 года в боях под Авдеевкой. После многочисленных операций врачи констатируют прогресс в восстановлении функций мозга. Он смог произнести несколько фраз.

Уроженец Сумской области командир ЗРК (зенитно-ракетного комплекса) в составе войск ВСУ Виталий Шумей впервые произнес несколько фраз во время своего лечения в Испании (в одной из больниц в Барселоне).

Военный, получивший минно-взрывную травму в тяжелых боях под Авдеевкой в августе 2022 года, отреагировал на бытовые вопросы отца. Мужчина поехал вместе с сыном в Испанию, чтобы поставить его на ноги, говорится в сюжете "Суспільне Новини".

Виталий уже почти год как прикован к постели: после повреждения головы он не мог двигаться, есть и говорить, однако после трех операций, направленных на восстановление мозговой функции - имеет очевидный прогресс.

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В частности, на вопрос отца: "Можно я сделаю?"- он ответил: "Да, папа". А на уточнение, чего бы ему хотелось выпить, сока или воды, ответил: "Сок".

По словам волонтера из Чернигова Ирины Тимофеевой, сейчас Виталия лечат за счет украинских донатов "из народа". Их хватит до конца августа, а дальше - будут решать. На данный момент медики уже провели герою Украины "главные" операции на головной мозг: "Больше не планируется", - указала Ирина.

По ее словам, 1-3 июня Виталию сделали большую диагностику по восстановлению функций мозга. Итоговые результаты впечатлили даже врачей, на такой прогресс никто не надеялся. На данный момент, помимо словесной реакции, Шумей уже может поднимать голову, а также подтягивать себя плечевым поясом.

Отметим, что после трех операций в больницах Киева, Днепра и Чернигова Виталий от 20 марта 2023 года находится в медицинском учреждении Барселоны. С тех пор он смог набрать около 10 кг веса (от 55 до 65 кг). По словам Ирины, Виталий пробудет в Испании до полного выздоровления.

Во Львове врачи делают невероятное для спасения ноги защитника Бахмута

Напомним, в Украине прилагают немалые усилия, что поставить на ноги еще одного защитника Украины, бойца из Бахмута Илью Сафановского. Медики Центра "Незламні" (Львов) пытаются восстановить его нижнюю конечность.

Ногу Сафановского раздробило тремя вражескими пулями, обломки металла остались в ране: врачи удалили нежизнеспособные фрагменты мышц и обломки костей. Об этом специалисты сообщили 12 июля.

Впереди у Ильи еще одна сложная операция - врачи планируют вживить в его бедро стержень с цементным заполнителем.

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