Выплаты будут осуществляться из общего фонда государственного бюджета через Фонд поддержки предпринимательства.

Анонсированная президентом Владимиром Зеленским программа по выплате тысячи гривен вакцинированным от коронавируса будет действовать как в этом году, так и в первой половине следующего.

Об этом во время брифинга по результатам рабочей поездки в Тернопольскую область заявил премьер-министр Денис Шмигаль, передает корреспондент УНИАН.

"Буквально вчера президент объявил поддержку отдельных отраслей, которые пострадали от ковида, через систему ваучеров-сертификатов, когда вакцинированным людям государство будет выдавать через приложение "Дія" тысячу гривен, которую можно будет целенаправленно использовать на пострадавшие отрасли: креативные индустрии, кино, театры, музеи. Мы рассчитываем, что эта программа будет действовать и в этом, и в первой половине следующего года, и все, кто вакцинировался, смогут ею оперативно и очень удобно воспользоваться", - сказал он.

По его словам, выплаты будут осуществляться из общего фонда государственного бюджета через Фонд поддержки предпринимательства.

"Это будет фонд поддержки предпринимательства, которое пострадало от COVID-19. То есть это будет общий фонд бюджета и, соответственно, эти средства будут выделены. Это средства государственного бюджета Украины", - сказал Шмыгаль.

Программа "тысяча Зеленского": что известно

Читайте такжеУ Зеленского раскрыли детали выплат вакцинированным: на что можно будет потратить тысячу от президента15 ноября в своем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить по 1 тыс. грн.

Глава государства анонсировал новую программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, согласно которой граждане, привитые от COVID-19 двумя дозами вакцины, могут получить по тысяче гривен через приложение "Дія".

Он отметил, что эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров и т. п. или купить билеты для путешествий внутри страны.

Зеленский отметил, что речь идет о новой программе поддержки соответствующих секторов экономики, которая стартует 19 декабря.

"До конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн. И столько же - в начале 2022 года. Мы понимаем, что смартфоны и "Дія" пока есть не у каждого. Поэтому эта программа будет действовать не один месяц, и государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен всем вакцинированным гражданам Украины, в частности пожилым людям, о чем сообщим вскоре", - сказал президент.

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Автор: Дмитрий Шварц