Судья задолжал около 80 тысяч гривень.

Отстраненный от исполнения обязанностей председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий и еще двое судей КСУ отказываются освобождать арендуемые помещения в государственном санатории в Конча-Заспе.

Читайте такжеТупицкого лишили права распоряжаться печатью КСУ, он передал ее своему заместителю – экс-нардепКак пишет «Сегодня», с ними расторгли договоры из-за долгов за коммунальные услуги, порчи государственного имущества и самовольного захвата земли, но они подают иски в районные суды и не желают вывозить свои вещи.

Коттедж в парке «Конча-Заспа», где отдыхала еще советская номенклатура, теперь стал любимым местом судей КСУ

«Судья Тупицкий не платил пять месяцев за пользование и шесть месяцев – за коммунальные услуги. Он продолжает блокировать наше решение об освобождении этого дома путем размещения своих личных вещей в этом доме. А из-за статуса судьи Конституционного суда он это комментирует как вмешательство в его личную жизнь», – рассказал директор парка отдыха «Конча-Заспа» Государственного управления делами Александр Гурин.

Отмечается, что сумма задолженности Тупицкого составила чуть менее 80 тысяч гривень, при том, что зарплата в год – почти 5 миллионов гривень. Долг он в итоге недавно оплатил, но только после решения о выселении.

Отстранение Тупицкого: что известно

28 декабря глава КСУ Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора, сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на 2 месяца. После этого в КС заявили, что назначат специальное пленарное заседание по поводу отстранения Тупицкого.

30 декабря Правовой департамент Секретариата КС обнародовал комментарий, в котором заявляется о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого. В свою очередь в офисе президента заявили, что любые «заявления», размещенные на сайте Конституционного суда и в отношении которых суд не принимал решений, являются юридически ничтожными.

5 января 2021 года судьи КСУ провели собрание, по итогам которых сделали заявление об озабоченности ситуацией в связи с изданием президентом указа «Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины».

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Автор: УНИАН