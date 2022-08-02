Во время боев с подразделениями украинской армии гранатометчик был взят в плен.

Правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене уроженцу Одесской области, который 8 лет воевал на стороне "ДНР".

Об этом УНИАН рассказали в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Выяснено, что в мае 2014 года мужчина присоединился к террористической организации "ДНР" и почти 8 лет оказывал вооруженное сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции.

В дальнейшем, с 24 февраля этого года, подозреваемый, находясь на должности гранатометчика в составе боевого подразделения 11 отдельного мотострелкового полка "ДНР", принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории Донецкой области.

"В частности, он противостоял ВСУ в населенных пунктах Прохоровка, Каменское, Солнечное, Хлебодаровка, Донецкое, Вольное, Ближнее, Бугаз, Новотроицкое, Еленовка и Березовое Донецкой области. При этом, участвовал в захвате и оккупации указанных населенных пунктов. В результате боевых столкновений с подразделениями украинской армии он был взят в плен", - говорится в сообщении.

В Управлении СБУ в Одесской области, которое ведет расследование, добавили, что в марте этого года украинские войска нанесли мощный удар по позициям захватчиков и захватили в плен многих боевиков, в том числе и указанного уроженца Одесской области.

Сейчас судом избрана ему мера пресечения - содержание под стражей.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Ранее следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Сейчас обвинительный акт по факту участия в террористической организации находится в суде.

Как ранее сообщал УНИАН, СБУ разоблачила еще 6 коллаборантов. Доказано, что все они добровольно пошли на сотрудничество с врагом и помогают РФ в установлении и поддержке оккупационных режимов на временно оккупированных территориях.

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