Проекты соответствующих документов Михаил Ежель согласовал, даже не посетив заседание правительства, на котором они обсуждались, а также без проведения обязательной правовой экспертизы о соответствии проекта соглашения Конституции и законам Украины.

О подозрении в государственной измене сообщили бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, который, согласовав подписание Харьковских соглашений, содействовал Российской Федерации в оккупации АР Крым.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований.

Отмечается, что адмирал, который в свое время был главнокомандующим Военно-Морских сил Украины и понимал все риски продления пребывания российского флота на территории Украины, согласовал весь пакет документов, необходимых для имплементации Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 21 апреля 2010 года, т. н. Харьковских соглашений.

"Проекты этих документов министр обороны Украины согласовал, даже не посетив заседание Кабинета министров Украины 21 апреля 2010 года, на котором они обсуждались, а также без проведения обязательной правовой экспертизы о соответствии проекта Соглашения Конституции и законам Украины", - отмечают в ГБР.

В результате были созданы условия для продления пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет, что способствовало наращиванию военной техники и личного состава вооруженных сил Российской Федерации, модернизации и замене корабельного состава, летательных аппаратов, основных вооружений Черноморского флота РФ, которые находились на территории Украины и в дальнейшем были использованы во время аннексии АР Крым и города Севастополя в 2014 году, вместо их уменьшения и вывода с территории Украины, в соответствии с условиями базовых Соглашений.

Бывший министр подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Уголовное производство осуществляется при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

В ГБР напомнили, что в рамках расследования по делу о Харьковских соглашениях в 2021 году о подозрении в совершении государственной измены было сообщено бывшим президенту и премьер-министру Виктору Януковичу и Николаю Азарову, которые объявлены в розыск.

В июле 2022 г. о подозрении сообщено бывшим министрам юстиции и иностранных дел в совершении государственной измены во время разработки проекта, согласования, подписания, ратификации и имплементации Харьковских соглашений.

Отмечается, что проверяется роль других служебных лиц в содействии государству-агрессору в посягательстве таким образом на суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность, обороноспособность, государственную и экономическую безопасность Украины.

Расследование продолжается.

Справка УНИАН. 21 апреля 2010 года в Харькове на то время президент Украины Виктор Янукович и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлен с 2017 до 2042 года с правом продления на 5 лет в обмен на "дешевый" газ.

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