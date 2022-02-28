Восемь лет назад российские солдаты топтали землю в Крыму, а ракеты уничтожали города на Донбассе. Сегодня это история для всех уголков Украины. Поэтому сотни тысяч украинцев снова, как и в 2014 году, вынуждены покидать свои дома из-за боевых действий. Эвакуация – это страшно, неуютно, непрогнозируемо… Но все можно облегчить, если опираться на опыт тех, кто ее уже переживал.

В 2014-м году, в Луганске, мы следили за событиями, которые стремительно развивались в соседней области, в Славянске, по телевизору. Тогда казалось, что триколоры в самом Луганске — заигравшийся митинг, который скоро разгонят. Ну, что еще думать, если от палаток той "народной самообороны" воняло издалека, первый так называемый "народный губернатор" Харитонов на митингах был вдрабадан пьян, и совсем сумасшедшими казались бабульки под захваченным зданием СБУ. Местные называли эту территорию города "Ватник-сити".

Когда началась активная фаза оккупации – обстрелы и отключение электроэнергии - многие попытались уехать в Харьков. Но первая попытка не удалась: ночной поезд, из-за обстрела, просто не смог доехать до конечной станции. Все, кто в тот день пытался выехать, провели ночь в бомбоубежище луганского железнодорожного вокзала.

С проводником всегда можно договориться, а со снарядом — нет. С собой нужно брать чемодан вещей – не на дни, на месяцы.

На следующий день в очередях на вокзале уже были сотни людей из желающих эвакуироваться. Но из-за отсутствия электричества, кассы не могли продавать билеты. При этом, удивительным образом, нашлись перекупщики. Еще до того, как вокзал остался без света, все билеты оказались у них.

Мне предложили массу вариантов, на выбор: поехать в Киев, Харьков, Одессу, или… к нему домой. Но и без этого трезво оценивать ситуацию в том своем состоянии я не могла. Выбрала билет в Одессу. Думала, пару недель поплаваю, а там и "войну" разрулят. Исходя из этого, в моем "тревожном чемодане" были три купальника и пять летних платьев (близкие до сих пор шутят, мол, "уехала с одними трусами"). Каково же было удивление, что из-за неутихающих обстрелов вернуться домой невозможно, а две недели в Одессе – это больше моей месячной луганской зарплаты!

Какие сделала выводы? В билете нет смысла. Если решились уехать, не стойте в очередях, а заходите в поезд, если он прибыл. С проводником всегда можно договориться, а со снарядом — нет. С собой нужно брать чемодан вещей – не на дни, на месяцы. И очень важно трезво оценивать свои силы: переезжайте в некрупный город, пригород или село, где аренда - ниже, а жизнь — полегче. По возможности, попытайтесь найти жилье бесплатно. Насколько это временный переезд, на момент переезда сказать трудно.

Переселенцы помнят и такую шутку: "кольцо на правой руке — наша аренда на следующий месяц"

В процессе переезда мы действуем интуитивно и, максимум, у нас есть короткий план - первое, второе и третье. А жизнь постепенно заставляет строить стратегию: в эвакуации оказалось не лишним продумать план на три месяца вперед. На какое время хватает денег? Что делать, если деньги закончатся, а новые не появятся?

В 2014-м году я действительно не знала, у кого можно занять денег, потому не исключала, что сдам в ломбард подаренные родителями золотые сережки.

Переселенцы помнят и такую шутку: "кольцо на правой руке — наша аренда на следующий месяц". Когда я оказалась уже в Киеве, то встретила подругу с типичной логикой переселенца: "Гамбургер в Макдональдс стоит "двадцатку", но 20 грн — это же пачка риса, на которой можно прожить целую неделю!". И этот страх потратить деньги "на лишнее" очень пригождается сегодня. Спустя почти восемь лет с начала войны, на пустые полки в супермаркетах смотришь со скепсисом.

Но главное: сразу после того, как выезжаешь из зоны боевых действий, нужно искать возможность заработать. Помочь могут любые социальные выплаты, положенные жителям Украины. Далее - нужно найти работу. И тут еще один совет: перебирать не стоит. Даже если придется "замарать руки" и просто мыть посуду в кафе. Хорошую работу еще найдем, продержаться нужно сейчас.

Никогда не забудется, как уже позже, имея возможность вернуться домой за ценными и просто дорогими сердцу вещами, чуть не упаковала в чемодан кота

И еще один момент: если вы раньше не верили в добрых людей, то сейчас будете удивлены. Друзья Украины и украинцев находятся по всему миру.

Опираясь на свой опыт эвакуации, попробую убедить: все в жизни наладится. Хотя и призывать "не волноваться" не стану. Адреналин в крови сейчас даже полезен: в стрессовой ситуации мы мобилизуемся, действуем быстро и четко, предпринимаем важные шаги без лишних движений.

У меня до сих пор удивление: как же все получилось преодолеть? Не растеряться, сориентироваться, выдержать. Никогда не забудется, как уже позже, имея возможность вернуться домой за ценными и просто дорогими сердцу вещами, чуть не упаковала в чемодан кота. Или как пыталась вывезти из зоны боевых действий… огромный ковер. Или как родители с оккупированных территорий как-то передали мне в столицу "посылку" - мою любимую перьевую подушку, банки с консервацией, пакет яблок из домашнего сада и два десятка яиц из своего курятника. А моей подруге даже передавали соленые ребрышки в… банке. "Ну, чтобы поели "домашнего". В Киеве же "голод"", - смеялись мы тогда. Это и сейчас кажется страшно смешным.

Кстати, тем, кому пришлось сегодня покинуть свои дома, не стоит думать о том, что пришлось оставить. В конце концов, в этот раз ситуация не затянется надолго. Русские военные уже просят командование, чтобы их отсюда вытаскивали.

Поэтому, уверена: те, кто потерял дом, все восстановят, как и спокойствие. Сегодня главное - уверенность, что все будет хорошо. В самом деле, планета пока что не знала войны с таким количеством мемов о недалеких ваньках.

Анастасия Светлевская