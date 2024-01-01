Социолог заявил, что можно говорить, что победа, которая должна устроить всех - это восстановление границ 1991 года.

Руководитель социологической службы "Рейтинг" Алексей Антипович подчеркнул, что для 15-20% украинцев победой в войне с Россией является установление трезубца на Кремле.

Он заявил в интервью BBC Украина, что для большинства, а именно 50-60%, это все же выход на границы 1991 года.

"Если мы говорим о каких-то компромиссах, например, что в результате каких-то торгов на переговорах мы отдадим "ЛДНР" или Крым, ведь любая война все равно завершается переговорами, - это какая-то очень небольшая частица общества, которая будет на это готова", – сказал Антипович.

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Социолог утверждает, что если к такому шагу будут призывать власти страны, то количество граждан, которые могут согласиться с этим, возрастет.

"Но все равно большинство будет говорить, что мы не отвоевали свою территорию. Поэтому можно говорить, что победа, которая должна устроить всех - это восстановление границ 1991 года", - подчеркнул глава социологической группы "Рейтинг".

Опросы украинцев - детали

Более половины украинцев (58%) верят, что Украина одержит победу в войне в краткосрочной перспективе. Об этом говорится в результатах социологического опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Отмечается, что вера в победу продолжает объединять абсолютное большинство украинцев (88%), причем 63% из них верят в победу однозначно.

Сомневается в победе лишь 5% опрошенных. В то же время, по сравнению с декабрем 2022 года, несколько изменилось соотношение между теми, кто в победу верит безусловно (было 78%, стало 63%), и теми, кто скорее верит в победу (в декабре 2022 года таких было 15%, а стало 25%).

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