Среди различных достижений, возможных в результате войны, больше всего украинцев ориентируется на освобождение всех пленных и возвращение депортированных людей.

Более половины украинцев (58%) верят, что Украина одержит победу в войне в краткосрочной перспективе. Об этом говорится в результатах социологического опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Отмечается, что вера в победу продолжает объединять абсолютное большинство украинцев (88%), причем 63% из них верят в победу однозначно.

Сомневается в победе лишь 5% опрошенных. В то же время, по сравнению с декабрем 2022 года, несколько изменилось соотношение между теми, кто в победу верит безусловно (было 78%, стало 63%), и теми, кто скорее верит в победу (в декабре 2022 года таких было 15%, а стало 25%).

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Убеждено в победе Украины абсолютное большинство жителей всех макрорегионов, однако на юге несколько больше скептиков (10%), по сравнению с другими. Вера в победу Украины доминирует во всех возрастных группах.

"Более половины украинцев (58%) верят, что Украина одержит победу в этой войне в краткосрочной перспективе: 6% - в ближайшие несколько месяцев, 21% - к лету 2024 года, еще 31% - через 1-2 года", - говорится в результатах опроса.

К победе в среднесрочной перспективе (3-5 лет) склоняются 15% респондентов. В то же время сторонники пессимистичного сценария, которые не верят, что победа наступит при их жизни, - в абсолютном меньшинстве (2,5%).

В региональном разрезе доля тех, кто считает, что победа наступит через 1-2 года, колеблется от 27% на юге до 36% на западе страны. Тех, кто верит в победу к лету 2024 года, меньше всего на востоке (16%) и больше всего на юге (25%).

В то же время количество сторонников самого оптимистичного сценария победы в ближайшие несколько месяцев почти одинакова во всех макрорегионах (5-7%).

"Если говорить о возможных достижениях в войне, которым украинцы готовы отдать предпочтение, то прослеживается четкая связь достижений в войне со спасением собственных граждан, запросом на справедливость и наказание России", - отмечают социологи.

Так, среди различных достижений, возможных в результате войны, больше всего украинцев ориентируется на освобождение всех пленных и возвращение депортированных украинцев (69%).

Второе место занимают три результата, которые одинаково важны для граждан: вступление Украины в НАТО для гарантированной защиты от новой войны (42%), наказание всех российских военных преступников (42%) и возмещение всех убытков, причиненных экономике и гражданам (41,5%).

В региональном разрезе освобождение всех пленных и возвращение депортированных граждан является лидером общественных преференций в целом по стране, но самый высокий запрос - на юге (80%).

Вступление Украины в НАТО как гарантия защиты от новой войны примерно одинаково важно во всех макрорегионах (от 39% на Западе до 44% в центре). Возмещение всех убытков, причиненных экономике и гражданам, чаще всего называлось в центре (46%) и на юге (48%). Также на юге более высокий, чем в других регионах, запрос на наказание всех российских военных преступников (46%).

"Каждый четвертый украинец (26%) считал бы распад России как государства достижением в результате войны. При этом существуют значительные региональные различия в оценке этого варианта", - сообщили авторы исследования.

Так, на Западе наибольшая доля местного населения считала бы это достижением (40%). В центре и на Востоке - 23% и 24%, соответственно, считают это вероятным достижением в войне. При этом на юге только 10% предпочли бы другие возможные достижения и результаты.

*** Общенациональный социологический опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 декабря. Опрошено было 2 тыс. 19 респондентов в возрасте от 18 лет.

Опрос методом face-to-face проводился в 22 областях (кроме Донецкой, Луганской и АР Крым) и городе Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда осуществлялся отбор респондентов по половозрастным квотам).

Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу и типу поселения). Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Последние данные социологов

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, согласно которому зимой украинцы ожидают на улучшение ситуации на фронте, но ухудшение в экономике.

Ожидания относительно ситуации на фронте являются наиболее оптимистичными: в улучшение верят 46%. По пессимистическим ожиданиям лидирует экономика: 34% респондентов ожидают ухудшения в этой сфере, 43% - не ждут никаких изменений.

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