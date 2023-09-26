Клирик хранил вражеские арсеналы в двух схронах, один из них - прямо на территории строительства нового храма УПЦ МП в Херсоне.

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала настоятеля одного из храмов УПЦ МП на Херсонщине, который подпольно продавал оружие и боеприпасы, оставшиеся после бегства российских захватчиков от украинского контрнаступления.

Как сообщили в СБУ, задокументировано, что клирик хранил вражеские арсеналы в двух схронах, один из них - прямо на территории строительства нового храма УПЦ МП в Херсоне.

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали его "на горячем" – поэтапно задокументировав попытку продать два переносных зенитно-ракетных комплекса "Игла" с комплектующими.

В спецслужбе проинформировали, что в "дополнение" к этим ПЗРК священник "предлагал" приобрести боеприпасы к ручным противотанковым гранатометам РПГ-7.

"Стоимость таких средств поражения продавец в рясе оценил в 115 тыс. в гривневом эквиваленте. Установлено, что фигурант подыскивал своих клиентов через собственные связи, в том числе в криминальных кругах. Попадание оружия к представителям преступного мира могло привести к обострению внутренней обстановки в Херсоне, в частности из-за попыток провокаций со стороны российских спецслужб. Во время осмотра схрона на территории строительства нового храма УПЦ МП в Херсоне изъято 5 выстрелов и 2 пороховых заряда для гранатометов", - говорится в сообщении.

Второй схрон, как заявили в СБУ, был оборудован в подвале девятиэтажного дома. Там священник хранил пулемет и автомат Калашникова с комплектующими, три боевые гранаты Ф-1, почти 7 тыс. патронов к автоматическому оружию, в том числе крупнокалиберных образцов.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы. Все изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, а в дальнейшем будут переданы на нужды ВСУ", - говорится в сообщении.

Другие задержания в Украине

Как сообщал УНИАН, СБУ разоблачила на коррупции бывшего руководителя стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса на Львовщине.

Его незаконная деятельность привела к фактическому "разоружению" нескольких комплексов украинской ПВО на сумму почти 2,4 млн бюджетных грн. До начала 2022 года фигурант давал необоснованные указания подчиненным на разукомплектование комплексов ПВО, которые привозили на это предприятие для ремонта и модернизации. Затем он присваивал "списанные" детали, которые содержали значительную часть драгоценных металлов.

Таким образом, этот чиновник подрывал обороноспособность Украины накануне полномасштабного вторжения РФ.

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