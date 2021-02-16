В метро периодически вводят карантинные ограничения.

Толпа на станции столичного метро " Вокзальная" сегодня утром образовался из-за ограничений, которые вводит подземка для соблюдения карантинных мероприятий на ее территории.

Об этом рассказала сайту "Сегодня" заместитель начальника КП" Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

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"Понятно, что погода суровая и нашим пассажирам хочется зайти в метрополитен, однако призываем продолжать соблюдать карантинные меры. Напомню, что в пиковые часы, чтобы избежать подобных скоплений мы вынуждены вводить ограничения на вход в станции, когда вместо трех дверей станция работает на две, или вместо четырех на три двери. Метрополитен работает по обычному графику, поэтому прошу заботиться о своем здоровье, не создавать и по возможности избегать скоплений людей. Спасибо за понимание!"- прокомментировала она.

Толпа в метро Киева: видео

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Автор: Юрий Годован