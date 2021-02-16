На входе в метро утром образовалось столпотворение.

В Киеве в очередной раз образовались столпотворения в метро. Норма о соблюдении социальной дистанции пассажирами не выполнялась.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

В частности, очевидцам удалось снять внушительную очередь при входе на станцию "Вокзальная".

"Карантин, говорили они", - иронично подписал автор видео.

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Автор: Юрий Годован