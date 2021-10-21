В Украине прививки от COVID-19 получили около 18% граждан.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предостерег, что с такими низкими темпами вакцинации от COVID-19 европейские страны могут установить ограничения на въезд для украинцев.

Об этом он написал в Telegram-канале. По мнению Ткаченко, еще одна сторона вакцинации, которая может мотивировать наконец обезопасить себя от COVID-19, – туризм.

"Во времена пандемии это очень болезненная тема. Тысячи, десятки тысяч сорванных поездок, потому что страны быстро меняют правила для въезда. И в этом есть логика. Их правительства заботятся о безопасности своих граждан, поддерживают соответствующий уровень вакцинации", - отметил министр.

Он добавил, что, согласно данным по охвату вакцинацией в мире, в европейских странах прививки получили около 70% населения. В ОАЭ вакцинировано практически все население – 98%. В Украине эта цифра - 18%, что чрезвычайно мало.

"Как к нам, как к туристам, будут относиться страны с высоким уровнем вакцинации? Помните, в феврале 2020-го года наши туристы возвращались на родину из уже охваченного эпидемией китайского Уханя. Их везли на обсервацию в Новые Санжары. Запуганные люди тогда даже бросали камнями в автобусы...", - отметил Ткаченко.

По его словам, безусловно, что европейцы украинских туристов камнями не забросают.

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Министр призвал граждан учесть, что с такими темпами вакцинации для украинцев могут максимально ограничить въезд, и ограничения будут продолжаться, пока Украина не достигнет хотя бы близкого к европейскому уровню вакцинации.

В связи с этим Ткаченко призвал украинцев делать прививки от COVID-19.

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации от коронавирусной болезни началась в Украине 24 февраля. По состоянию на 20 октября прививки получили 8 млн 373 тыс. 550 граждан, из них полностью иммунизированы – 6 млн 743 тыс. 615.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Виктория Токарева