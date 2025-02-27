Ожидаемое перемирие для обеих сторон будет использовано для подготовки к новой фазе войны.

После объявления перемирия Украина должна воспользоваться паузой в несколько лет, чтобы подготовиться к следующей фазе войны, которая будет непременно. Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он отметил, что диктатура, построенная в Путиным в России, может выживать только в условиях существования "внешнего врага" и постоянной агрессии против соседей. По мнению Тимочко, пока в РФ остается действующая система власти, угроза для Украины будет существовать. В частности перемирие будет использовано для подготовки нового нападения.

"Мы тоже должны в максимально сжатые сроки провести общее обучение населения хотя бы базовой профессиональной подготовки. Мы должны расширить и ракетные программы, и программы беспилотных летательных систем, поскольку все равно в человеческом плане мы уступаем количественно противнику. Поэтому наш акцент будет на технологиях", - считает Тимочко.

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Также он отметил необходимость имплементации ряда договоров по безопасности с нашими союзниками.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, Украина может сделать мобилизацию еще жестче, чтобы не потерять государство. Украинской армии не хватает людей, ведь военные силы РФ значительно преобладают на фронте.

Также мы рассказывали, что обещания Трампа по Украине значительно изменились за последнее время. В частности он впервые допустил, что не сможет достичь мира в Украине.

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