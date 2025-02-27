Украинской армии не хватает людей, поскольку военные силы РФ значительно преобладают на фронте.

Вооруженные силы Украины сталкиваются со многими проблемами, а особенно с мобилизацией. В частности, на украинские территориальные центры комплектования и социальной поддержки совершаются нападения, в результате чего гибнут и страдают военнослужащие, которые занимаются призывом граждан в армию.

Об этом пишет издание The Economist, которое напомнило об истории убийства сотрудника ТЦК в Полтавской области. Во время службы Александр Сикальчук сопровождал группу призывников, когда во время остановки на заправке в Полтавской области из темноты вышел мужчина с охотничьим ружьем.

"Он попросил отдать оружие Сикальчука. Солдат отказался, и тогда мужчина застрелил его. Убийца убежал с одним из солдат срочной службы, которого он якобы знал. Этот инцидент стал первым в шокирующей серии нападений на офицеров-срочников, произошедших в первую неделю февраля. Украинские спецслужбы возложили ответственность за эти события на российских диверсантов. Солдаты подозревают, что нападение в Полтаве было подготовлено внутри страны", - подчеркнули в материале.

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В то же время представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин отреагировал на такие подозрения:

"Было бы хорошо обвинить Россию. Но, возможно, это что-то гораздо хуже".

Проблемы мобилизации в Украине

Кроме того, украинская армия, которая страдает от нехватки личного состава, сталкивается с угрозой со стороны президента США Дональда Трампа. Несмотря на то, что за последние несколько недель движение на восточной линии фронта замедлилось, боевые действия все еще остаются активными, пишет The Economist.

Таким образом из-за страха погибнуть на войне потенциальные призывники понимают ситуацию и пытаются спрятаться от мобилизации или убежать.

"Мы провалили мобилизацию", - отметил офицер 46 бригады Артем.

По словам военного, на пути военной необходимости стали политические ограничения. В частности он рассказал, как в начале января его подразделение вытеснили из Курахово, когда там не хватало людей.

"Десять россиян на одного украинца. Группа из четырех солдат отвечала за содержание нескольких многоэтажек, каждая из которых имела три или четыре подъезда. Это было даже не близко", - объяснил офицер.

В то же время преимущество России в живой силе не сразу чувствуется, если смотреть на общие цифры. В частности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ насчитывают 880 тысяч военных, тогда как российская группировка в Украине состоит из 720 тысяч человек.

"Это кажется разумным соотношением, учитывая тот факт, что Украина в основном защищает свою территорию. Но такое грубое сравнение вводит в заблуждение. Там, где это имеет значение - на линии фронта, в окопах - Россия восстанавливает свои потери гораздо быстрее, чем Украина. Она способна бросать людей вперед, часто под прицелом российских винтовок, направленных им в спину, в отличие от Украины", - отметили в издании.

В свою очередь высокопоставленный украинский чиновник рассказал журналистам, что именно один миллион российских оккупантов участвуют в войне против Украины.

Как решить проблему нехватки украинских военных

Таким образом, чтобы сократить этот разрыв, Украина имеет сложный выбор. Одним из путей может быть снижение мобилизационного возраста с 25 до 18 лет, однако такую идею не одобряют в обществе.

"Многие родители воюют именно для того, чтобы их сыновья не воевали", - отметил Артем.

Однако на Западе заинтересованы в такой идее и отмечают, что это обеспечит быстрый прирост боеспособности. В частности высокопоставленный американский чиновник предположил, что единственным шансом Украины противостоять плохой сделке с Трампом является мобилизация своей молодежи.

В The Economist также отметили, что проблемы мобилизации также связаны из-за экономики страны, которая находится под давлением. Сейчас правительство предоставило бронирование от мобилизации чуть менее 1 миллиона "критически важных" работников.

"Зеленский пытается иметь и то, и другое. Но ему, возможно, придется больше рисковать своей экономикой, если он вообще хочет иметь страну", - считает один европейский чиновник.

Из-за такого давления Зеленский уже заявил о своей программе мотивации для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. Однако такая программа отличается от российской, ведь молодые солдаты не будут "пушечным мясом", а пройдут подготовку по самым высоким стандартам в одной из элитных украинских бригад, пишет издание.

В свою очередь бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что человеческая сила не сможет остановить россиян. По его словам, ВСУ должны изменить способ ведения боевых действий, чтобы ее операции были более умными и требовали меньшего количества людей.

"Мы не сможем победить, если будем продолжать играть в российские игры на истощение", - добавил он.

В The Economist подытожили, что мобилизацию в Украине придется сделать еще жестче, если война будет продолжаться и дальше.

"Жесткость будет продолжаться, потому что никто не нашел лучшего решения", - пояснил высокопоставленный украинский чиновник.

В издании также добавили:

"Такая перспектива рискует углубить разногласия в и без того истощенной нации и спровоцировать больше насилия против офицеров, призываемых на военную службу".

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее военнослужащий, народный депутат 8 созыва Игорь Луценко объяснил, почему мобилизация не покрывает потерь. По его словам, это связано с проблемой массового самовольного оставления места службы (СЗЧ).

В то же время президент Владимир Зеленский рассказал, сколько солдат Украина мобилизует ежемесячно. Он отметил, что самая большая мобилизация была в прошлом году, а именно 30 000 в месяц.

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