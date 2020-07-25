Захват заложников в Луцке: военный психолог рассказал, насколько эффективно сработали спецслужбы

Зеленько констатировал, что компетенции психологов СБУ оказалось недостаточно.

Военный психолог Александр Зеленько оценил действия спецслужб при обезвреживании террориста Максима Кривоша, который захватил автобус с заложниками в Луцке.

Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

По его мнению, силовики не должны была допускать переговоров Кривоша с президентом Владимиром Зеленским.

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"Функция СБУ - сделать невозможными любые контакты высших должностных лиц с террористами. Точка. Никаких вариантов быть не может. Если СБУ полностью не выполняет функцию спецслужб, которые выполняют все страны мира – значит, она не справилась. Выяснилось, что компетенции психологов СБУ недостаточно", - заявил Зеленько.

По его мнению, психолог спецслужб "должен был трансформировать, смоделировать поведение преступника".

"Вербовка человека, которого я впервые вижу, происходит за 7 минут, моделирование психики – 10-15 минут. Психолог должен был создать состояние преступника, близкое к трансу. Старый механизм, который используется с 40-х годов – подставляем для переговоров фейкового президента, роль которого выполняет офицер спецслужб, мало того, такой "президент" мог прийти к автобусу", - добавил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, утром 21 июля в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Около 22:00 все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим.

Также в последние дни по Украине прокатилась волна "минирований".

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