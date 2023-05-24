Во время проверки автомобиля будет осуществляться видеофиксация, а ссылка на нее будет загружаться в Единый государственный реестр транспортных средств.

Кабинетом Министров Украины 19 мая было принято постановление, направленное на совершенствование процедуры прохождения обязательного технического контроля. Начальник управления взаимодействия с субъектами обязательного технического контроля Главного сервисного центра МВД Виталий Фиклистов рассказал, какие изменения произойдут в процедуре прохождения обязательного техосмотра, и чего они касаются.

"Это все направлено на повышение качества проверки технического состояния транспортного средства. Что касается владельцев транспортных средств, там практически никаких изменений не произошло. Как и раньше, владелец обращается к субъектам хозяйствования, субъект хозяйствования проверяет транспортное средство на соответствие техническому состоянию. Если все хорошо, выдает протокол проверки технического состояния. Если есть какие-то технические неисправности, выдает акт несоответствия технического состояния", – объяснил он в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что основной целью изменений данным постановлением было стремление привести в соответствие и поднять качество проверки транспортных средств непосредственно работниками субъектов хозяйствования.

Видео дня

"Поскольку мы в последнее время очень много видим фактов, когда у нас на улицах транспортные средства передвигаются в технически неисправном состоянии, основной целью было повышение качества и недопущение передвижения и эксплуатации таких транспортных средств на дорогах нашей страны", – подчеркнул Фиклистов.

Начальник управления взаимодействия с субъектами обязательного технического контроля Главного сервисного центра МВД отметил, что основные изменения предусматриваются не только в том, что вводится электронный протокол, кроме этого будет происходить видеофиксация процесса проверки технического состояния, изменяются и совершенствуются объемы такой проверки. По его словам, введение электронного протокола значительно уменьшит риски и практически сделает невозможным случаи подделки бланка протокола проверки технического состояния транспортного средства.

"По результатам проверки технического состояния, субъект хозяйствования составляет электронный протокол, информацию о котором вносит в Единый государственный реестр транспортных средств. Введение электронной формы протокола уменьшит уровень подделки даже к нулю", – акцентировал Фиклистов.

Также он объяснил, что в действующей на сегодня норме постановления была предусмотрена фотофиксация процесса технического осмотра транспортного средства, однако этого на сегодняшний день недостаточно, поскольку не все субъекты хозяйствования проводят действительно качественную проверку технического состояния.

"Мы все являемся участниками транспортного движения и видим, какие транспортные средства передвигаются на дорогах, поэтому мы вышли с предложением ввести видеофиксацию процесса проверки технического состояния. Она будет осуществляться во время всего процесса проверки технического состояния транспортного средства, материалы видеофиксации будут храниться у субъекта хозяйствования. А ссылка на саму видеофиксацию после проведения проверки автомобиля будет загружаться в Единый государственный реестр транспортных средств", – сказал Фиклистов.

Совершенствование техосмотра в Украине

Правительство приняло постановление по совершенствованию порядка прохождения обязательного технического контроля. Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров Украины на заседании 19 мая.

Речь идет о постановлении правительства "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 30 января 2012 г. №137 и от 31 мая 2012 г. №512".

Введена электронная форма протокола проверки технического состояния транспортного средства. При необходимости, с возможностью печати бумажной копии протокола. Впрочем, печать протокола возможна исключительно на бланке установленного образца, стоимость которого оплачивает субъект хозяйствования.

Также обновлены объемы проверки технического состояния транспортных средств, введена видеофиксация процесса обязательного технического контроля транспортных средств.

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