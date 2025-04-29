О наступлении на Константиновку свидетельствует увеличение интенсивности боевых действий на Торецком направлении, считает Попович.

Российская армия начала наступательные действия в направлении Константиновки Донецкой области. Об этом свидетельствует увеличение интенсивности боевых действий на Торецком направлении. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире "Громадського радіо".

"Мы не будем гадать и придумывать, насколько эти наступательные действия будут успешными и как быстро они будут продвигаться. Но в том, что это наступление на Константиновку, нет никаких сомнений", - подчеркнул обозреватель.

По его словам, россияне перебросили на Торецкое направление дополнительные войска, благодаря чему захватчикам удалось продвинуться на этом направлении. В то же время, считает он, россиянам прежде всего нужно захватить Торецк. Также они пытаются перерезать трассу со стороны Воздвиженки.

Видео дня

Попович объяснил, что даст оккупантам захват Константиновки. По его мнению, в таком случае они смогут двигаться дальше в сторону последней крупнейшей агломерации на Донбассе, которая находится под контролем Украины, - Славянск и Краматорск.

Россияне пока отложили захват Покровска, говорит эксперт, а вместо этого они планируют оккупировать Константиновку и, вероятно, Торецк, а также достичь админграницы Донецкой области с Днепропетровской, чтобы об этом громко заявить во время переговорного процесса о прекращении боевых действий.

"Если раньше это можно было рассматривать в контексте наступления на Покровск, то сегодня о Покровске мы не говорим, а говорим о Константиновке и, очевидно, Торецке", - подчеркнул Попович.

Он отметил, что до границ с Днепропетровщиной им осталось несколько километров, тогда как по Константиновке у них достаточно объемный проект в масштабах этой войны.

События на фронте: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, российская армия продолжает наступать на территории Украины, и аналитики DeepState 28 апреля заявили о захвате поселка Надиевка в Донецкой области. При этом самым горячим направлением фронта Генштаб назвал Покровский.

Тем временем ВСУ остаются в Курской и Белгородской областях России. Об этом недавно заявил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. "Наши военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей", - отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: