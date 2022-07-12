Специалисты разработали собственную формулу грима, он защищает от солнца и водостойкий.

На Одесской киностудии разработали собственную формулу тактического грима для ВСУ и помогают нашим защитникам маскироваться без вреда для кожи.

Об этом говорится в новом сюжете ТСН.

Специалисты разработали собственную формулу грима, он защищает от солнца и водостойкий. Эту формулу они уже собираются запатентовать. Тактический грим важен для военных, как и маскировочная сетка.

Защитники маскируют им все открытые участки кожи – лицо, шею, руки. До этого на киностудии грим изготавливали для актеров, а сейчас его делают для ВСУ и передают бойцам на "ноль".

"Отзывов много, к сожалению, нет фото. Нельзя показывать лицо. Для меня очень важно, чтобы кожа оставалась здоровой. Можно ли в нем быть несколько суток и это должно защищать кожу и не влиять на нее плохо", – рассказала художница по гриму Екатерина Дубчак.

Смесь для грима должна выполнять много условий: защищать от пота и дождя, солнечных лучей. Кроме этого, он должен не вредить коже. Грим, который делают на киностудии, ухаживает за кожей защитников и держится несколько дней.

Смывать грим можно лишь чем-то жирным. В полевых условиях это делается тем же подсолнечным маслом. Также для этого можно воспользоваться даже кусочком сала, или жиром из тушенки.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве 10-летняя девочка игрой в шашки собрала для ВСУ более 20 тысяч гривен.

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