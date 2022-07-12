Девочка играла со всеми желающими в шашки на улице.

В Киеве 10-летняя девочка Валерия Ежова играла в шашки со всеми желающими на улице за деньги. Благодаря этому девочке удалось "заработать" более 20 тысяч гривень.

Об этом написал актер и волонтер Сергей Притула в своем Facebook.

"Валерия. 10 лет. Играла на улице в шашки с людьми. Если человек проигрывал - платил за игру. Проиграли все, кто играл с Валерией. Валерия - чемпионка мира по шашкам. И спонсор нашего фонда. + 21 000 грн в копилку. Лысый ботокс сдохнет и так и не поймет, почему проиграл. А потому, что наш народ с такими детьми победить невозможно!"- написал он.

Мать девочки обнародовала видео встречи с Притулой: он сначала шутил и расспрашивал девочку о ее занятия шашками, а когда она достала из сумки собранные средства, не смог сдержать слез и расплакался.

Как сообщал УНИАН, производитель "Байрактаров" компания BAYRAK официально заявила, что бесплатно предоставит Украине три Байрактара, на которые фонд Сергея Притулы собрал 600 млн гривень. Всего за три дня украинцам удалось собрать такую сумму.

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