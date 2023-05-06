Александр Сырский поздравил военнослужащих с Днем пехоты и поблагодарил их за четкую дисциплину и профессионализм.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский считает, что в ближайшее время украинские пехотинцы поднимут флаг Украины над Донецком, Луганском и в Крыму.

Об этом Сырский сказал 6 мая в видеопоздравлении военнослужащих с днем пехоты. По его словам, удачные контрнаступательные операции Сил обороны стали возможными благодаря четкой дисциплине и профессионализму пехотинцев.

"За последние годы войны вы продемонстрировали, что даже в самых сложных ситуациях возможно переломить ход событий в свою пользу. И даже там, где враг преобладает численно, возможно отвоевать украинскую землю", - сказал Сырский.

Видео дня

Командующий Сухопутных войск отметил, что пехота обладает мужеством, выдержкой, отвагой и героизмом, и всегда находится там, где сложно.

"Уверен, что в ближайшее время украинская пехота будет поднимать украинский флаг над деоккупированным Донецком, Луганском и в Крыму", - подчеркнул Сырский.

"Сегодня праздник не только Сухопутных войск, но и защитников территориальной обороны, десантно-штурмовых войск, морской пехоты и всех, кто бок о бок в окопах держит линию фронта, где идут тяжелые бои",-добавил он.

Освобождение украинских территорий

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что освобождение Крыма может произойти и без боев непосредственно на территории полуострова. Он отметил, что ВСУ намерены принудить оккупантов к "жесту доброй воли" в Крыму.

Ранее представитель президента в ВР Федор Вениславский заявил, что для полного освобождения оккупированных Россией территорий Украины необходимо от 500 до 700 танков. При этом, Киев не будет давать гарантий неиспользования западной техники против целей в РФ.

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