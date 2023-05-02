Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил воинов, выполняющих боевые задачи на Бахмутском направлении.

"Мы продолжаем ведение оборонительной операции и сдерживание врага на востоке. Приехал к нашим воинам, которые выполняют боевые задачи на Бахмутском направлении. Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику", - сообщил он в Telegram.

По словам Сырского, он пообщались с защитниками Восточного фронта.

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"В центре внимания постоянно должны быть люди, от солдата до комбрига. Никто не должен остаться в стороне, поскольку именно благодаря их самоотверженности и профессионализму Бахмут держится. Наши командиры и воины - это герои современности, которые ежедневно полностью разбивают планы врага", - отметил командующий Сухопутных войск.

Ситуация на фронте по состоянию на 2 мая 2023 года - что известно

За минувшие сутки, 1 мая, украинские военные отбили более 40 атак россиян. Захватчики пытались наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а самыми горячими точками остаются Бахмут и Марьинка.

Кроме того, украинская авиация уничтожила три российских ЗРК и семь раз ударили по скоплению личного состава противника. В свою очередь силы ПВО сбили разведывательный БпЛА РФ типа "Орлан-10".

Общие потери российской армии в Украине с 24 февраля 2022 года составили уже более 191 тысячи человек, а также тысячи единиц техники.

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