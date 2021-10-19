Старший лейтенант получил условный срок наказания, он также лишен воинского звания.

Суд вынес приговор одному из офицеров Службы безопасности Украины, которые летом напали на пограничный наряд в Сумской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Следствие установило, что 18 июля на пограничный наряд, который охранял государственную границу вблизи одного из сел в Сумской области, совершили нападение двое офицеров Службы безопасности Украины – старший лейтенант и подполковник. В результате двое пограничников получили легкие телесные повреждения. Подозреваемые завладели боеприпасами к служебному оружию пограничников, часть из которых подбросили в местный отдел Госпогранслужбы. Служебное оружие пограничников злоумышленники оставили на месте преступления.

Как отмечается, задержанный лейтенант СБУ признал свою вину и раскаялся. С ним заключили соглашение о признании виновности. 11 октября Краснопольский районный суд Сумской области вынес приговор - 5 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком 3 года, а также дополнительные наказания в виде лишения воинского звания "лейтенант" и лишения права занимать должности в правоохранительных органах на срок 3 года.

В отношении подполковника досудебное расследование завершено. В настоящее время он ознакамляется с материалами дела.

Нападение на пограничников: что известно

В ночь на воскресенье, 18 июля, на украинско-российском участке государственной границы произошло нападение на пограничный наряд. Трое неизвестных нанесли пограничникам телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием.

В Единый реестр досудебных расследований было внесено уголовное производство по статьям 262 и 345 УК Украины ("Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов...", "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа").

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По словам представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, нападавшие не имели при себе оружия. Они нанесли телесные повреждения двум пограничникам, которые были в составе пограничного отряда. Захваченное оружие нападавшие выбросили неподалеку от места инцидента, где его и нашли правоохранители.

Впоследствии стало известно, что к нападению на пограничников причастны работники Службы безопасности Украины. На время досудебного расследования их отстранили от работы.

В Государственном бюро расследований сообщили, что двое нападавших были задержаны, а третий проходит по делу как свидетель.

Автор: Дмитрий Хилюк