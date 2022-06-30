Суд постановил, что прокурор не предоставил надлежащих доказательств для подтверждения заявленного ходатайства, построив обвинение на публикациях из сети Интернет.

Суд не удовлетворил ходатайство Государственного Бюро Расследований и офиса Генпрокурора об аресте активов группы компаний VS Energy. Прокурор ссылался на публикации в Интернете, поэтому суд определил отсутствие надлежащих доказательств для подтверждения заявленного ходатайства.

Соответствующее решение Киевского апелляционного суда было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

КАС вынес постановление 11 мая 2022 года по результатам рассмотрения апелляционной жалобы прокурора второго отдела процессуального руководства Первого управления организации и процессуального руководства в уголовных процессах органов Государственного бюро расследований Офиса Генерального прокурора Тулина Романа Андреевича на постановление следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 19 апреля 2022 года, которым также было отказано в ходатайстве об аресте активов группы компаний VS Energy.

Суд постановил, что прокурор не предоставил надлежащих доказательств для подтверждения заявленного ходатайства, построив обвинение на публикациях из сети Интернет.

Зато представителем группы компаний VS Energy были предоставлены суду надлежащие доказательства необоснованности обвинений и соответствующего ходатайства прокурора.

ГБР под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора проводила досудебное расследование в отношении структуры собственности компаний VS Energy на основании публикаций в СМИ о якобы причастности россиян к группы компаний VS Energy.

Вилис Дамбінс, один из акционеров группы компаний VS Energy, в интервью положительно оценил факт проведения соответствующего расследования ГБР и Офиса Генпрокурора: "Мы возлагаем большие надежды на это расследование. По большому счету, оно касается статуса собственности нашей группы. Компания готова к тому, чтобы в очередной раз быть проверенной ГБР и Генпрокуратуры. Мы уверены, что с результатами расследования иссякнут медийные мифы о нашей компании. У нас нет" русского следа", он давно исчез. И я очень надеюсь, что расследование поставит точку в этом процессе".