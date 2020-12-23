Завербованный под давлением военный по возвращении из Крыма отказался от выполнения задач российских спецслужб.

Суд в Одессе решил освободить от уголовной ответственности за государственную измену военнослужащего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, который добровольно сообщил об обстоятельствах своей вербовки сотрудниками российских спецслужб.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Установлено, что военнослужащий ВСУ был завербован ФСБ РФ во время посещения временно оккупированной территории АР Крым по семейным делам. Как отмечается, представители российских спецслужб действовали путем шантажа и психологического давления.

Сотрудник вражеской спецслужбы отработал украинскому военнослужащему задачи по сбору информации военного характера и по общественно-политической обстановке в южном регионе Украины.

"Учитывая тот факт, что после возвращения на контролируемую государством территорию военнослужащий ВСУ добровольно сообщил обо всех обстоятельствах своей вербовки и отказался от выполнения задач вражеских спецслужб, Приморский районный суд Одессы признал его виновным в подготовке к госизмене в форме шпионажа и освободил от уголовной ответственности за государственную измену», - информирует СБУ.

Досудебное расследование осуществлялось следственным отделом УСБУ в Одесской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Одесского гарнизона.

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Автор: Инна Андалицкая