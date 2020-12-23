Стороне обвинения предоставляется право на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие.

Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователя Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего председателя СБУ по делу о преступлениях против участников Революции достоинства, который скрывается от органов следствия и суда.

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Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia).

Также отмечается, что разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших президента Украины, председателя Службы безопасности Украины и его первого заместителя, министра внутренних дел и его заместителя, командующего внутренними войсками МВД Украины и других высокопоставленных должностных лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышении власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленному нанесения тяжких телесных повреждений, а также дезертирству.

Председателем СБУ с 9 января 2013 года по 24 февраля 2014 года был Александр Якименко.

Евромайдан: что известно

После отказа властей Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Дальнейшая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны Виктора Януковича, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

Больше всего людей погибло в феврале 2014 года во время столкновений с силовиками в центре Киева, а также от пуль снайперов - более 100 человек, сотни были ранены.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили название Евромайдан, Майдан, а позже - Революция достоинства.

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Автор: Константин Гончаров