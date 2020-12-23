Служба безопасности Украины не раскрывает деталей расследования.

Служба безопасности Украины расследует возможные поставки титанового сырья производства Объединенной горно-химической компании в оккупированный Крым.

Об этом свидетельствует ответ на запрос "Главком" СБУ.

"Изложенные вами обстоятельства расследуются следователями органов безопасности в рамках уголовного производства от 06.07.2020", – говорится в ответе СБУ.

Служба безопасности не раскрывает деталей расследования, ссылаясь на статью 222 Уголовного Кодекса "Недопустимость разглашения сведений досудебного расследования".

Как сообщалось, по данным системы слежения за судами АИС, ОГХК возобновило поставки ильменита в оккупированный Крым по контракту с Belanto, подписанному вр.и.о. главы госкомпании Артуром Сомовым.

За соблюдением условий контракта и отправку груза отвечает заместитель главы правления Татьяна Гогенко.

Ранее топ-менеджмент ОГХК снял с себя ответственность за поставки продукции в Крым.

В государственной компании объяснили, что сбывают свою продукцию в Украину, а "дальнейшая логистическая цепочка переходит под непосредственную ответственность покупателя".

Напомним, вр.и.о главы ОГХК Артур Сомов подписал с контракт с Belanto 13 октября. Чехи обязались приобрести 50 тыс. тонн иршанского ильменита компании до конца текущего года на сумму 6,453 млн евро с отсрочкой платежа в 35 дней.

Один раз в схеме по контракту ОГХК с Belanto участвовало судно SALVINIA. Оно также перегружало ильменит на SOURIA. После этого груз отправлялся на Крым через Тамань, РФ.

На этот раз за партией ильменитового концентрата в 10 тыс. тонн производства Иршанского ГОКА из болгарского порта в Варне вышло судно BOGDAN.

Отправка продукции ОГХК в Крым ведется в обход предупреждений СБУ.

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Автор: УНИАН