Экс-министра подозревают в похищении и пытках руководителя компании "Нефтегаздобыча", а ныне народного депутата от "Слуги народа" Олега Семинского, в 2012 году.

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом бывшего министра транспорта и связи Украины, подозреваемого в похищении и истязании руководителя компании "Нефтегаздобыча", а ныне народного депутата от "Слуги народа" Олега Семинского, в 2012 году.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"16 сентября 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на постановление Соломенского районного суда города Киева от 2 сентября, которым изменен подозреваемому Р. меру пресечения с домашнего ареста в определенный период суток на круглосуточный домашний арест до 29 сентября 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения решение следственного судьи Соломенского суда оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры – без удовлетворения.

Дело Рудьковского

Как сообщал УНИАН, в начале 2012 года Семинского похитили и более трех лет удерживали в нечеловеческих условиях, систематически пытали и требовали от него и его родственников оплатить несуществующий долг в сумме 200 млн долларов.

В частности, расследованием установлено, что организатором преступлений является его бывший бизнес-партнер, народный депутат нескольких созывов, который в прошлом занимал должность министра транспорта и связи Украины Николай Рудьковский.

"К совершению преступлений он привлек несколько человек, в том числе представителей криминалитета. Мотивам уголовных правонарушений стало перераспределение доходов от деятельности, а также акций предприятия между его бенефициарами", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Преступление было раскрыто в феврале 2021 года.

Тогда о подозрении сообщили шести лицам, в том числе организатору, в похищении и истязании Семинского, а также в вымогательстве денег от его родных (ст. 127, ст. 146, ст. 189 УК Украины).

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Автор: Тамара Отовская