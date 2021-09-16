Олег Дунда отметил, что это все ради национальной безопасности.

Парламентарии планируют легализовать двойное гражданство. При этом украинцам с российскими паспортами могут ограничить избирательные права.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда в эфире Апостроф TV.

По словам политика, он с коллегами подал законопроект по легализации двойного гражданства. При этом он признался, что граждан РФ планируют лишить права занимать должности, избираться или участвовать в выборах на территории Украины.

"Мы с коллегами предлагаем на время оккупации ограничить избирательное право украинских граждан, которые дополнительно имеют гражданство страны-агрессора", - объяснил Дунда.

Читайте также"Поздравляю, ты балбес": жителей ОРДЛО с паспортами РФ потроллили в преддверии выборов в ГосдумуКроме того, он уточнил, что такая мера не украинское новшество. Например, в Латвии в 90-х запретили членам Коммунистической партии избираться в органы власти.

Двойное гражданство в Украине

23 июля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства".

Согласно решению СНБО, в декларациях лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, должна быть указана информация об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства, а также документов, которые дают право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

25 июля в Раду внесли проект закона О внесении изменений в закон "О гражданстве Украины" относительно автоматической потери гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданства государства-агрессора - Российской Федерации".

В свою очередь 3 сентября Зеленский выступил за двойное гражданство, но отметил, что подход к каждой стране должен быть отдельным.

Автор: Анастасия Горбачева