По мнению экспертов, вероятность оползней на одесском побережье растет с каждым днем.

Строительство подпорной стены и жилого комплекса на 13-й станции Большого Фонтана – единственный на сегодня реальный способ уберечь склоны от оползня.

Об этом заявил известнейший эксперт, профессор Евгений Черкез, декан геолого-географического факультета Одесского национального университета.

По словам профессора, строительство комплекса La Mer, которое будет проводить компания-застройщик «Интергал-Буд», с инженерной точки зрения несет положительный эффект.

«Мой ответ как специалиста: комплекс имеет знак плюс. Склон приобретет, пусть на отдельном участке, дополнительные удерживающие сооружения», - отметил эксперт.

Альтернативой строительству подпорной стены является «уполаживание склона», то есть срезание его части. Однако такой вариант вряд ли возможен, так как на склоне расположен дачный кооператив.

«Единственный выход для повышения запаса устойчивости – это конструкции из рядов свай глубокого заложения большого диаметра. Первый опыт такого повышения запаса устойчивости – транспортная эстакада в районе парка Шевченко на территории Одесского порта. Эстакада работает как транспортное сооружение и одновременно противооползневое. Там сваи диаметром полтора метра, они идут вдоль берега на протяженном участке. В случае 13-й станции Большого Фонтана запанировано порядка 200 свай. Они идут шагом примерно в метр. Сейчас другого варианта, чтобы улучшить ситуацию, нет. Понятно, что на склоне (после возведения комплекса) появится и дизайн какой-то, и уход. Я не возражаю против дополнительных противооползневых мероприятий, в том числе, строительства свайных рядов. Идея абсолютно правильная. И мы же понимаем, что наше государство само с таким проектом не справится – это ж дорогие вещи. А берег надо спасать. Надо что-то делать», - отметил профессор.

Экс-начальник Управления инженерной защиты города и развития побережья Одесского горсовета Геннадий Мирошниченко также уверен, что альтернативы привлечению инвестора не существует.

«Застройщики не заинтересованы, чтобы строительный объект за несколько десятков миллионов долларов съехал вниз вместе со склоном. Они за свои деньги вынуждены проводить работы по укреплению склона, у подножия которого ведется строительство. В бюджете города таких денег нет и никогда не будет», - утверждает Мирошниченко.

Экс-заместитель мэра Одессы Валерий Матковский заявляет, что работы по укреплению склона на 13-й станции уже вышли на завершающую стадию.

«Укрепление склонов – дело первостепенной важности. Склоны - это на сегодня самая большая проблема Одессы. Поэтому, когда компания «Интергал-Буд» заключала договор с городом, их обязали укрепить склон. Две трети работ укрепительных там уже сделано. Город этого не сделает никогда, у них на это денег нет. Работы по укреплению склонов не всегда находят понимание у одесситов. Но они просто необходимы. И город совершенно зря заигрывает с политиками-популистами. У Одессы два варианта – либо заморозить любые строительные работы на побережье, оставить разруху, заброшенные стройплощадки и обвалившиеся склоны. Либо находить компромисс с девелоперами», - говорит Матковский.

По мнению экспертов, вероятность оползней на одесском побережье растет с каждым днем. Нормативный период эксплуатации противооползневых сооружений в Одессе завершился еще 15 лет назад, утверждают специалисты.

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Автор: УНИАН