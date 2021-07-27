Приказ об аннулировании ее лицензии издал Минздрав.

В Ровно аннулировали лицензию на медицинскую практику стоматологу, которую обвиняют в избиении детей-пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры.

В ведомстве проинформировали, что во время досудебного расследования добыта информация, свидетельствующая о нарушении физическим лицом-предпринимателем требований законодательства Украины по вопросам лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности в сфере медицинской практики.

Отмечается, что Министерством здравоохранения Украины была проведена внеплановая проверка соблюдения лицензиатом лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности в сфере медицинской практики, в том числе соблюдения стандартов медицинской помощи (медицинских стандартов), унифицированных клинических протоколов.

"Выявленные нарушения стоматологом устранены не были, что стало основанием для издания министром здравоохранения приказа об аннулировании лицензии на осуществление хозяйственной деятельности в сфере медицинской практики", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре добавили, что в Ривненском городском суде продолжается рассмотрение уголовного производства в отношении врача, которая обвиняется в избиении малолетних пациентов.

Избиение детей врачом-стоматологом в Ровно: детали

В феврале пользователи сети Интернет опубликовали несколько видео, на которых врач-стоматолог из Ривного била детей и угрожала им во время лечения зубов.

Впоследствии в полицию поступило несколько заявлений от родителей детей, которые получили телесные повреждения во время визита к указанному стоматологу.

18 февраля правоохранители сообщили врачу о подозрении по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ст. 126 (побои, истязания) УК Украины. Также врача подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 140 УКУ).

22 февраля суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде личного обязательства.

В марте уголовное производство в отношении стоматолога направили в суд.

Автор: Светлана Макринская