Ученые утверждают, что новое устройство позволяет человеку открыть рот лишь примерно на 2 миллиметра, ограничивая его питание исключительно жидкостью. В то же время устройство позволяет владельцу свободно говорить и дышать.

Исследователи из Новой Зеландии совместно со своими британскими коллегами представили "первое в мире устройство для похудение". Это своеобразные накладки на зубы, которые не дают человеку возможность есть в привычном режиме.

Как сообщили на сайте Университета Отаго, ученые назвали свое устройство DentalSlim Diet Control - это внутриротовое крепление, которое стоматолог может установить на верхние и нижние челюсти. В нем используются магнитные накладки с замками-болтами, которые изготавливаются на заказ.

Ученые говорят, что это позволяет человеку открыть рот лишь примерно на 2 миллиметра, ограничивая его питание исключительно жидкостью. В то же время устройство позволяет владельцу свободно говорить и дышать.

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Участники испытаний потеряли в среднем 6,36 килограмма за две недели и «мотивированы продолжить путь путешествия к потере веса», говорят ученые. Пациентам давали инструмент для открытия устройства в экстренных случаях, но ни одному из участников исследования не нужно было им пользоваться.

Ведущий исследователь, проректор канцлера Университета Отаго Пол Брантон считает, что устройство будет эффективным, безопасным и доступным средством для людей, которые борются с ожирением. По требованию человека стоматолог может снять накладки с зубов, а затем снова установить.

«Основным барьером для людей для успешного похудения является соблюдение норм диеты. Устройство помогает им формировать новые привычки, позволяя им определенное время придерживаться низкокалорийной диеты. Это дает начало процесса [похудения]», — заявил Брантон.

Ученые ссылаются на недавние исследования, которые показали, что 1,9 миллиарда взрослых во всем мире имеют избыточный вес, а 650 миллионов страдают ожирением. Избыточный вес или ожирение приводит к примерно 2,8 миллиона смертей в год.

По оценкам ученых, к 2030 году примерно 57% взрослого населения мира будут избыточный вес или ожирение.

«Кроме того, могут присутствовать психологические симптомы, включая смущение, депрессию и потерю самооценки, а люди с ожирением могут страдать от пищевых расстройств вместе со стигматизацией и дискриминацией», — говорит профессор.

Устройство также может быть особенно полезным для тех, кто должен похудеть перед плановой операцией, а также для больных сахарным диабетом, у которых потеря веса может привести к ремиссии.

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Автор: Виктория Гордиенко