День защиты детей начался трагически в Киеве.

В Киеве в четверг, 1 июня, отменили все запланированные на сегодня мероприятия ко Дню защиты детей. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко:

"Все мероприятия в районах города, которые были запланированы ко Дню защиты детей, отменены".

Такое решение было принято из-за атаки России этой ночью на украинскую столицу, в результате которой погибли три человека, среди них - один ребенок.

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Россия атаковала Киев 1 июня 2023 года

Ночью 1 июня россияне атаковали Киев ракетами типа "Искандер". Были сбиты силами ПВО 10 из 10 выпущенных ракет.

Национальная полиция Украины рассказала о жертвах атаки РФ. Сегодня ночью Россия убила 11-летнюю девочку, ее 34-летнюю маму и 33-летнюю женщину. Еще 12 человек получили ранения.

Сообщается, что укрытие в поликлинике в Деснянском районе было закрыто, поэтому люди погибли, не успев попасть в него. По данному факту уже начато расследование.

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