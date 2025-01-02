Для продления статуса инвалидности или обновления индивидуальной программы реабилитации нужно обращаться к своему врачу.

В Министерстве здравоохранения напомнили о целях проведения оценивания экспертными командами, среди которых не только инвалидность. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.

Отмечается, что постановлением Кабинета министров Украины от 15 ноября №1338 были утверждены новые подходы к процессу оценки повседневного функционирования лица, которые внедряются с 1 января 2025 года.

Эта реформа предусматривает внедрение электронного направления в экспертную команду по оценке.

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"Благодаря электронной системе путь пациента к получению решения станет короче. Также упрощаются важные для многих процедуры: установление или продление инвалидности, обновление индивидуальной программы реабилитации (ИПР)", - говорится в сообщении.

Относительно того, как действовать в 2025 году, в министерстве объяснили, что для продления статуса инвалидности или обновления ИПР нужно обращаться к своему врачу. Он создаст электронное направление в экспертную команду.

Для определения потребности во вспомогательных средствах реабилитации (ВСР) можно обратиться не только на оценку повседневного функционирования лица - ВСР могут быть назначены мультидисциплинарной реабилитационной командой также в рамках получения реабилитации в сфере здравоохранения или военно-врачебной комиссией при проведении экспертизы для военнослужащих.

В то же время для детей ДРЗ по-прежнему назначает врачебно-консультативная комиссия, добавили в Минздраве:

"Для продления временной нетрудоспособности, потребности в уходе и социальных услугах и с другими целями врач также направит вас на оценку экспертными командами".

Получение инвалидности - последние новости

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко и его заместитель Мария Карчевич рассказали, что по новым правилам ложиться в стационар для получения инвалидности не придется. В то же время на дообследование человека будут направлять только раз.

Ляшко подчеркнул, что сейчас ключевая задача Минздрава - найти "золотую середину", чтобы люди, которые должны получить группу инвалидности, имели возможность сделать это в определенный законом срок.

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