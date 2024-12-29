Правоохранительные органы передали уже более 2000 дел о сомнительной инвалидности.

После ряда коррупционных скандалов вокруг фальшивых инвалидностей, которые привели к ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), в Украине рассматривают дела о сомнительных выводах по установлению инвалидности.

Как сообщил в эфире телемарафона глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко, правоохранительные органы уже передали Минздраву производства о сомнительной инвалидности. Речь идет о более 2000 дел.

"Почти тысячу мы уже рассмотрели, 188 лицам уже отменена инвалидность, 388 – вызваны в профильный наш научно-исследовательский институт для переосвидетельствования, чтобы посмотреть, были ли манипуляции, действительно ли состояние здоровья соответствует тем изменениям, которые были записаны в дело при проведении МСЭК", – добавил Ляшко.

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Он отметил, что этот процесс доказывает – "все рано или поздно становится явным". Министр призвал врачей в экспертных группах, которые будут устанавливать инвалидность вместо МСЭК, работать в рамках правового поля.

Ликвидация МСЭК в Украине

После ряда коррупционных скандалов и большого количества фейковых инвалидностей было принято решение о ликвидации МСЭК. Министерство здравоохранения уволило руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии и руководителей профильного департамента, который отвечает за координацию ее деятельности. Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что МСЭК в стране заменит "цифровая, прозрачная, европейская модель".

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заверил, что выводы, справки и документы, которые МСЭК выдавала до 1 января 2025 года, остаются в силе. Они и в дальнейшем будут основанием для получения всех социальных гарантий, прав, льгот, пенсий, компенсаций и других выплат, предусмотренных законодательством.

В то же время глава Минздрава добавил, что это не будет касаться категорий, которые решением СНБО признаны такими, по которым нужно провести переосвидетельствование.

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