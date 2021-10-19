Статус Групп внимательно изучает Ваши желания и потребности, параллельно продумывая план воплощения каждого из них.

Квартиры для жилья

К недвижимости для жизни относятся с особым трепетом и внимательностью. Не удивительно, ведь вскоре в этой квартире Вам предстоит жить и вести быт. Она должна быть максимально комфортной для каждого члена семьи. 

Что стоит учесть?

  1. Место. При выборе квартиры для жизни, нужно учитывать ее месторасположение не только с расчетом на хороший район, но и на доступность к ключевым местам: работы, школы, детского сада, и т.д.
  2. Инфраструктура. Как часть расположения ее тоже нужно учитывать. Для многих семей является необходимым доступность к аптекам, медицинским центрам, офисам, магазинам и супермаркетам. У каждого разные потребности и собрать все необходимое в одном месте — главная задача застройщика.
  3. Этаж. Для современных новостроек, выбор этажа, на котором будет находится квартира, стал лишь вопросом пожелания и прихоти. Кто-то боится высоты, даже глядя в окно, а для кого-то шикарный вид это как вишенка на торте.
  4. Площадь квартиры. Прежде чем выбирать жилье, нужно точно определиться с планами на будущее. Если Вы планируете жить один, то лучшим вариантом будет покупка одно- или двухкомнатной квартиры, хотя здесь решать Вам. Если же в будущем Вы планируете завести семью, да ещё и большую, нужно смотреть на квартиры с площадью по-больше. Лучше ориентироваться на планировку, размер комнат и экспозицию, что поможет узнать выходят ли комнаты на солнечную сторону и сколько света попадает в комнату в течении дня.
  5. Домашние животные. Для любителей животных большое значение имеет забота о комфорте своих пушистых хвостиков, поэтому выбирая квартиру, нужно ознакомиться с территорией комплекса и узнать, есть ли на территории или поблизости площадки для выгула животных или парки.
  6. Ценовая политика. Практически все перечисленные выше критерии зависят от ценовой политики. Не стоит покупать жилье, которое не совсем соответствует Вашим желанием только потому, что оно недорогое. В этом вопросе лучше поискать комплексы, где цена за квартиру будет доступной и приятной. Например, практически все проекты Статус Групп предлагают потенциальным инвесторам выгодные условия и цены на жилую площадь.

Квартиры для сдачи в аренду

Потенциальные инвесторы в плане выбора жилой площади для сдачи в аренду, относятся к этому вопросу по-другому. Для них важен уже более коммерческий аспект жизни — приобретение и сдача такой недвижимости, которая будет актуальна по тем критериям, по которым ищут жилье для аренды.

Что это значит? 

  1. Близость к метро или другому общественному транспорту. Возможность комфортно добираться до ключевых мест в жизни, для множества арендаторов является очень важным критерием.
  2. Инфраструктура. Возможность иметь все необходимое "под рукой" ценится всегда, особенно в этом случае ценится время.
  3. Площадь квартиры. В большинстве случаев, для съема выбирают квартиры с небольшой площадью. Планировка должна быть функциональной и продуманной, чтобы на квадратных метрах была возможность разместить все необходимое — эргономическая мебель, техника, пространство для отдыха.

Это основные критерии по которым ищут жилье для съема. Для инвесторов соответствие с этими критериям — это потенциальное преимущество и большой шанс сдать свою недвижимость в аренду наиболее выгодно.

Для тех, кто хочет стать арендодателем, застройщик Status Group также подготовил интересные предложения: отдельные секции с более компактными квартирами, в жилых комплексах, где всё не только соответствует критериям арендаторов, но и обустроено для комфортной жизни наилучшим образом.

Автор: Иван Бойко