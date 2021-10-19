Статус Групп внимательно изучает Ваши желания и потребности, параллельно продумывая план воплощения каждого из них.
Квартиры для жилья
К недвижимости для жизни относятся с особым трепетом и внимательностью. Не удивительно, ведь вскоре в этой квартире Вам предстоит жить и вести быт. Она должна быть максимально комфортной для каждого члена семьи.
Что стоит учесть?
- Место. При выборе квартиры для жизни, нужно учитывать ее месторасположение не только с расчетом на хороший район, но и на доступность к ключевым местам: работы, школы, детского сада, и т.д.
- Инфраструктура. Как часть расположения ее тоже нужно учитывать. Для многих семей является необходимым доступность к аптекам, медицинским центрам, офисам, магазинам и супермаркетам. У каждого разные потребности и собрать все необходимое в одном месте — главная задача застройщика.
- Этаж. Для современных новостроек, выбор этажа, на котором будет находится квартира, стал лишь вопросом пожелания и прихоти. Кто-то боится высоты, даже глядя в окно, а для кого-то шикарный вид это как вишенка на торте.
- Площадь квартиры. Прежде чем выбирать жилье, нужно точно определиться с планами на будущее. Если Вы планируете жить один, то лучшим вариантом будет покупка одно- или двухкомнатной квартиры, хотя здесь решать Вам. Если же в будущем Вы планируете завести семью, да ещё и большую, нужно смотреть на квартиры с площадью по-больше. Лучше ориентироваться на планировку, размер комнат и экспозицию, что поможет узнать выходят ли комнаты на солнечную сторону и сколько света попадает в комнату в течении дня.
- Домашние животные. Для любителей животных большое значение имеет забота о комфорте своих пушистых хвостиков, поэтому выбирая квартиру, нужно ознакомиться с территорией комплекса и узнать, есть ли на территории или поблизости площадки для выгула животных или парки.
- Ценовая политика. Практически все перечисленные выше критерии зависят от ценовой политики. Не стоит покупать жилье, которое не совсем соответствует Вашим желанием только потому, что оно недорогое. В этом вопросе лучше поискать комплексы, где цена за квартиру будет доступной и приятной. Например, практически все проекты Статус Групп предлагают потенциальным инвесторам выгодные условия и цены на жилую площадь.
Квартиры для сдачи в аренду
Потенциальные инвесторы в плане выбора жилой площади для сдачи в аренду, относятся к этому вопросу по-другому. Для них важен уже более коммерческий аспект жизни — приобретение и сдача такой недвижимости, которая будет актуальна по тем критериям, по которым ищут жилье для аренды.
Что это значит?
- Близость к метро или другому общественному транспорту. Возможность комфортно добираться до ключевых мест в жизни, для множества арендаторов является очень важным критерием.
- Инфраструктура. Возможность иметь все необходимое "под рукой" ценится всегда, особенно в этом случае ценится время.
- Площадь квартиры. В большинстве случаев, для съема выбирают квартиры с небольшой площадью. Планировка должна быть функциональной и продуманной, чтобы на квадратных метрах была возможность разместить все необходимое — эргономическая мебель, техника, пространство для отдыха.
Это основные критерии по которым ищут жилье для съема. Для инвесторов соответствие с этими критериям — это потенциальное преимущество и большой шанс сдать свою недвижимость в аренду наиболее выгодно.
Для тех, кто хочет стать арендодателем, застройщик Status Group также подготовил интересные предложения: отдельные секции с более компактными квартирами, в жилых комплексах, где всё не только соответствует критериям арендаторов, но и обустроено для комфортной жизни наилучшим образом.