Выбор будущего жилища бывает простым и сложным, скучным и вдохновляющим, легкомысленным и тяжёлым. Каким бы он ни был, всегда выбирают для себя самый идеальный и подходящий вариант.

Статус Групп внимательно изучает Ваши желания и потребности, параллельно продумывая план воплощения каждого из них.

Квартиры для жилья

К недвижимости для жизни относятся с особым трепетом и внимательностью. Не удивительно, ведь вскоре в этой квартире Вам предстоит жить и вести быт. Она должна быть максимально комфортной для каждого члена семьи.

Что стоит учесть?

Место . При выборе квартиры для жизни, нужно учитывать ее месторасположение не только с расчетом на хороший район, но и на доступность к ключевым местам: работы, школы, детского сада, и т.д. Инфраструктура . Как часть расположения ее тоже нужно учитывать. Для многих семей является необходимым доступность к аптекам, медицинским центрам, офисам, магазинам и супермаркетам. У каждого разные потребности и собрать все необходимое в одном месте — главная задача застройщика. Этаж . Для современных новостроек, выбор этажа, на котором будет находится квартира, стал лишь вопросом пожелания и прихоти. Кто-то боится высоты, даже глядя в окно, а для кого-то шикарный вид это как вишенка на торте. Площадь квартиры . Прежде чем выбирать жилье, нужно точно определиться с планами на будущее. Если Вы планируете жить один, то лучшим вариантом будет покупка одно- или двухкомнатной квартиры, хотя здесь решать Вам. Если же в будущем Вы планируете завести семью, да ещё и большую, нужно смотреть на квартиры с площадью по-больше. Лучше ориентироваться на планировку, размер комнат и экспозицию, что поможет узнать выходят ли комнаты на солнечную сторону и сколько света попадает в комнату в течении дня. Домашние животные . Для любителей животных большое значение имеет забота о комфорте своих пушистых хвостиков, поэтому выбирая квартиру, нужно ознакомиться с территорией комплекса и узнать, есть ли на территории или поблизости площадки для выгула животных или парки. Ценовая политика . Практически все перечисленные выше критерии зависят от ценовой политики. Не стоит покупать жилье, которое не совсем соответствует Вашим желанием только потому, что оно недорогое. В этом вопросе лучше поискать комплексы, где цена за квартиру будет доступной и приятной. Например, практически все проекты Статус Групп предлагают потенциальным инвесторам выгодные условия и цены на жилую площадь.

Квартиры для сдачи в аренду

Потенциальные инвесторы в плане выбора жилой площади для сдачи в аренду, относятся к этому вопросу по-другому. Для них важен уже более коммерческий аспект жизни — приобретение и сдача такой недвижимости, которая будет актуальна по тем критериям, по которым ищут жилье для аренды.

Что это значит?

Близость к метро или другому общественному транспорту . Возможность комфортно добираться до ключевых мест в жизни, для множества арендаторов является очень важным критерием. Инфраструктура . Возможность иметь все необходимое "под рукой" ценится всегда, особенно в этом случае ценится время. Площадь квартиры . В большинстве случаев, для съема выбирают квартиры с небольшой площадью. Планировка должна быть функциональной и продуманной, чтобы на квадратных метрах была возможность разместить все необходимое — эргономическая мебель, техника, пространство для отдыха.

Это основные критерии по которым ищут жилье для съема. Для инвесторов соответствие с этими критериям — это потенциальное преимущество и большой шанс сдать свою недвижимость в аренду наиболее выгодно.

Для тех, кто хочет стать арендодателем, застройщик Status Group также подготовил интересные предложения: отдельные секции с более компактными квартирами, в жилых комплексах, где всё не только соответствует критериям арендаторов, но и обустроено для комфортной жизни наилучшим образом.

Автор: Иван Бойко