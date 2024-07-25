Он пошел защищать Украину с первых дней полномасштабного вторжения России.

В Донецкой области погиб бывший городской голова Умани (2015-2020 годы) Черкасской области Александр Цебрий.

Об этом сообщила его жена Наталья на странице защитника в социальной сети Facebook. "Цебрий Александр Владимирович на щите. 04.06.1974 - 24.07.2024. Герои не умирают! Светлая память..." - написала она.

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец написал в Telegram, что бывший городской голова Умани стал в строй с первых дней полномасштабной войны. "Славный воин. Смельчак. Надежный побратим. Командир пулеметного взвода. Младший сержант. Соболезнования семье! Соболезнования 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского", - отметил он.

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Мэр Днепра Борис Филатов сообщил в Telegram, что Цебрий погиб на руках у побратимов во время штурмовых действий. От получил тяжелое ранение. "Саша, братик мой, ну как так? Как?" - написал он.

Что Цебрий писал о войне

Его сообщения всегда были не пафосные, он рассказывал о военных буднях, иногда с легкой иронией. Три дня назад мужчина рассказал о ночном выходе на 20 км к позициям врага.

"Под утро вернулись выжатые полностью, мокрые даже шнурки берцев. Сбросил с себя все, обмылся из бутылки и вырубился даже не чувствуя досок разной толщины, из которых сделан настил и которые, как правило, яростно давят в ребра. У меня есть любимый сорт виски (много дыма и торфа). Так вот, я чувствовал его вкус во сне. Я был дома, в своем любимом кресле, среди родных людей, со стаканом виски. Крутой сон, надеюсь вещий. А кто-то на этот период побудьте мэром, пожалуйста!" - написал он на своей странице в Facebook.

1 июля бывший городской голова Умани сообщил, что заключенные за тяжкие преступления россиянки пришли воевать против украинцев. По его словам, на одном из направлений в штурмы ходят только русские женщины.

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