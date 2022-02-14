В Киеве в понедельник решили пожениться более 20 пар.

В День святого Валентина 2022 года, 14 февраля, на территории Украины решили пожениться около 120-130 пар.

В этом году не так много желающих пожениться в праздничный день, поскольку он пришелся на понедельник, рассказала в сюжете ТСН руководитель отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Киева Рада Дашутина.

Журналисты также узнали, что в Киеве заявления на бракосочетание в праздничный день подали 26 пар.

"...Если взять такое же 14 февраля, но 20-года, это была пятница, в Украине расписались две тысячи пар, а в этом году запланировано где-то около 120-130 пар...", – поделилась чиновница.

Напомним, в середине января 2022 года в Министерстве юстиции Украины сообщили, что в 2021-м граждане нашей страны женились более 214 тысяч раз, а это на 27% больше, чем в 2020-м (тогда было зарегистрировано 167 974 браков).

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