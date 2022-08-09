Желание в данном случае не играет ключевую роль.

Каждый военнообязанный гражданин Украины обязан внести свой вклад в сохранение территориальной целостности государства. Поэтому его могут отправить на фронт вопреки желанию, однако сначала он пройдет соответствующую подготовку.

Об этом рассказала 24 каналу адвокат Екатерина Анищенко.

В свою очередь, адвокат Виолетта Монастырская пояснила: согласно действующему национальному законодательству, если человек имеет военную обязанность, то никого не интересует "хочет/не хочет", "будет/не будет".

"Это не право и не привилегия, это конституционная обязанность гражданина Украины, заключающаяся в защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, за уклонение от которого лицо может понести уголовную ответственность", - говорит Монастырская.

Как писал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В Украине объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. На период действия военного положения мужчинам - гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны.

Также в Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.