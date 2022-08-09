Перед отправлением на фронт мужчина должен пройти специальную подготовку.

В Украине подлежат мобилизации военнообязанные без соответствующего опыта, это не противоречит законодательству. Однако отправлять на фронт таких людей не могут, пока они не пройдут соответствующую подготовку и получат навыки.

Об этом рассказала 24 каналу адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy Виолетта Монастырская.

"Никого нельзя отправлять в зону боевых действий без подготовки в соответствии со ст. 29 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", а именно военнообязанные и резервисты должны пройти учебное, проверочное и специальное собрание", - поясняет она.

Командиры воинских частей обязаны обеспечить "качественную подготовку резервистов и военнообязанных и полноту прохождения ими программы подготовки".

"Однако, необходимо обратить внимание, что по состоянию на сегодняшний день из-за активных боевых действий обучения проводятся в сокращенные сроки - от 7 до 20 дней", - добавила Монастырская.

Другие эксперты подтверждают, что мобилизовать человека без опыта могут, но вряд ли отправят на передовую. В качестве примера они приводят нарушителей комендантского часа, которым вручили повестки.

"Как правило, эти люди и без опыта и без обычной срочной службы. Отправить их на фронт, где эти люди, вероятно, получат серьезные повреждения или погибнут, станет большой проблемой для офицерско-командного состава. Насколько мне известно, пока практика отправки на передовую не распространена, прежде чем боец ​​должен получить необходимые навыки", - сказали президент "Первого международного фонда развития Украины" Николай Волковский и президент "МАСПН" Украина Артем Олейник.

"Если же произвол происходит со стороны воинской части, то рекомендую обращаться к командиру с рапортом, в котором просить направить вас на обучение, потому что у вас нет достаточного опыта или отсутствует амуниция и т.д. Как показал опыт - такие рапорты, при принадлежности их вручения имеют свой результат", - советует адвокат Екатерина Анищенко.

Как писал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В Украине объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. На период действия военного положения мужчинам - гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны.

Также в Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.