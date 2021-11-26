Прощание с бывшим мэром столицы состоится в Колонном зале Киевской городской государственной администрации.

В понедельник, 29 ноября, в Колонном зале Киевской городской государственной администрации (вул. Крещатик, 36, 2-й этаж) состоится прощание с бывшим мэром Киева Александром Омельченко.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской госадминистрации (КГГА). "Отдать дань уважения бывшему главе Киева горожане смогут с 10:00 до 13:00", - говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что церемония прощания будет проходить с соблюдением санитарных норм и карантинных ограничений. На входе в помещение КГГА будут проверять наличие "зеленого" COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена, сроком действия 72 часа, или документа о выздоровлении.

Читайте такжеУмер бывший мэр Киева Александр Омельченко

"В Колонный зал будут допускать группы людей в определенном количестве для соблюдения противоэпидемических ограничений", - отметили в КГГА.

Напомним, Александр Омельченко умер 25 ноября от осложнений после перенесенного заболевания COVID-19. Последний месяц он находился на лечении в учреждении здравоохранения.

Александр Омельченко Герой Украины, кавалер ордена III степени Князя Ярослава Мудрого, заслуженный строитель Украины, почетный гражданин города Киева, удостоен многих других отличий. Он был мэром столицы с 1996 года до 2006 года.

Автор: Ирина Погорелая