Бывший мэр Киева Александр Омельченко умер 25 ноября от коронавируса.

25 ноября в возрасте 83 года умер Киева Александр Омельченко, бывший мэр Киева. Жизнь политика унёс коронавирус. Омельченко был госпитализирован с COVID-19 18 ноября и находился в тяжелом состоянии. Соболезнования по случаю смерти уже выразил нынешний киевский глава Виталий Кличко.

Александр Александрович управлял Киевом с 1999 по 2006 год. На посте городского главы он запомнился как позитивными, так и спорными решениями. Вспоминаем биографию и карьерный путь экс-мэра Киева.

Александр Омельченко: биография

Омельченко родился в 1938 году в селе Зозыв Липовецкого района Винницкой области. В 1959 окончил строительный техникум в Киеве, а в 1974 году – инежнерно-строительный институт. В юности работал по профессии мастером цеха на различных комбинатах.

В конце 1980-ых годов Омельченко работал на различных руководящих должностях, а в 1990 попал в Киевскую городскую администрацию. В 1996 году стал председателем Киевской городской государственной администрации, а в 1999 был избран мэром. В 2003 Омельченко снова был выбран мэром Киева, выборов победу у Леонида Кучмы. Но на выборах 2006 года Александра обошел Леонид Черновецкий.

В 2007 году политик получил депутатский мандат во фракции "Наша Украина – Народная Самооборона", но позднее вышел из партии из-за конфликта с Ющенко. В 2015 стал депутатом Киевского городского совета.

Омельченко женат и имеет двух сыновей. Его сыновей зовут Ян и Александр.

Александр Омельченко на посту мэра Киева: достижения и скандалы

Омельченко сделал немало полезных вещей для развития Киева. Одновременно с его карьерой головы Киева связано немало скандалов. С его именем связывали снос памятников архитектуры, незаконные схемы с продажей земли в заповедных зонах и кумовством.

Александра также обвиняли в обмывании денег на плитке. По всему Киеву каждый год перекладывали плитку, чтобы якобы освоить городской бюджет. Также в 2009 году бывший мэр на внедорожнике насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе. Прокуратура оправдала Омельченко.

Деятельность Омельченко также получала положительные оценки. За время его работы мэром Киева было открыто 8 новых станций метро и отреставрировано несколько храмов. Негативно оценивались его действия по ликвидации линий общественного транспорта. Особенно сильно пострадала киевская сеть троллейбусов.

Автор: Екатерина Пулатова