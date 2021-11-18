По словам мэра Киева Виталия Кличко, состояние Омельченко "непростое", учитывая возраст и процент поражения легких.

Экс-мэр Киева, действующий депутат Киевсовета Александр Омельченко попал в больницу из-за заболевания COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в начале сегодняшнего заседания мэр столицы Виталий Кличко.

"На сегодняшний день один из депутатов Киевсовета, один из опытных депутатов как по специальности, так и по возрасту – Александр Омельченко в больнице. В таком непростом состоянии, учитывая и возраст, и процент поражения легких", — сказал Кличко

Он пожелал Омельченко скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

Справка УНИАН. Александр Омельченко родился в 1938 году. Был председателем КГГА с 1996 по 2006 годы, мэром столицы - с 1999 по 2006 годы.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки коронавирус в Украине COVID-19 нашли у 20 591 человека госпитализированы 3 907 больных.

В течение суток от коронавируса умерли 752 человека. В среду выздоровели 19 633 пациента.

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Авторы: Инна Андалицкая, Марта Гичко