Инициативу по защите культурного наследия в Украине возглавляет Бюро по вопросам образования и культуры Государственного департамента.

Соединенные Штаты Америки выделят 7 миллионов долларов на защиту культурной идентичности и наследия Украины, которые находятся под постоянной угрозой и атаками со стороны российских войск. Об этом на пресс-конференции в Государственном департаменте США объявил спикер американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"На этой неделе исполняется год с момента жестокого полномасштабного вторжения России в Украину. Война России направлена не только на захват территории Украины и лишение ее суверенитета, а также для искоренение национальной идентичности и культуры. Эта инициатива поддерживает усилия Украины по защите и восстановлению ущерба, нанесенного украинским объектам культурного наследия и коллекциям после неустанных атак России на всю Украину", – цитирует Прайса "Голос Америки".

По его словам, инициативу по защите культурного наследия в Украине возглавляет Бюро по вопросам образования и культуры Государственного департамента, который будет сотрудничать с посольством США в Киеве, Министерством культуры и информационной политики Украины, украинскими общественными организациями и международными партнерами.

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Как отметил представитель Государственного департамента, инициатива будет отдавать приоритет объектам культурного наследия и коллекциям, которые "непосредственно пострадали от российской войны" и дополнит более широкие глобальные усилия по сохранению и защите культурного наследия Украины.

В заявлении на сайте Государственного департамента говорится, что деньги выделяются на поддержку документирования поврежденных объектов и коллекций для привлечения к ответственности, защиту от повреждений и краж, аварийную стабилизацию поврежденных объектов, разработку и внедрение планов по сохранению и реставрации, специальное обучение и другие действия.

По словам министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, по состоянию на середину февраля, в Украине насчитывается 1200 объектов культурного наследия, которые разрушены или частично повреждены. Он сказал, что 500 объектов являются памятниками культуры и истории. Точного подсчета убытков нет, но Министерство оценивает их в пределах 3-5 миллиардов долларов.

По состоянию на 22 февраля 2023 года ЮНЕСКО подтвердила повреждение 241 объекта с 24 февраля 2022 года: 106 культовых сооружений, 18 музеев, 86 зданий, представляющих исторический и/или художественный интерес, 19 памятников, 12 библиотек. Эксперты считают, что настоящее количество поврежденных объектов может превышать 1000, говорится в отчете ООН, посвященном годовщине российского вторжения.

Война в Украине: помощь от США

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Штаты обсуждают предоставление Украине истребителей пятого поколения. Это может произойти в рамках удовлетворения долгосрочных потребностей Украины.

Кроме того, по данным СМИ, Соединенные Штаты предоставят Украине "умные бомбы" дальнего радиуса действия с GPS-наведением, которые способны попадать в цели на расстоянии 72 км.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что США вместе с партнерами и союзниками ежедневно прилагают усилия, чтобы найти или изготовить боеприпасы для вооруженных систем, которые использует Украина против агрессии РФ.

В то же время в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден 24 февраля объявит о новых санкционных ограничениях против Российской Федерации. Такой шаг будет продолжением координации помощи Украине.

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