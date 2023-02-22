Ранее СМИ предполагали, что Украина получит JDAM, которые дают неуправляемым бомбам радиус действия примерно 24 км, то есть они бы не позволили ВСУ нанести удар по территории РФ.

США предоставят Киеву "умные бомбы" дальнего радиуса действия с GPS-наведением, которые могут попадать в цели на расстоянии 72 км.

Как сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Пентагон не объявлял детали о предоставлении ВСУ модифицированной версии Joint Direct Attack Боеприпасами (JDAM), только объявив в декабре 2022 года, что "точные авиационные боеприпасы", войдут в пакет помощи на $1,85 млрд.

Два источника, знакомых с ситуацией, подтвердили, что имеются ввиду бомбы типа JDAM повышенного радиуса действия, известные как JDAM-ER производства компания Boeing. Они могут достигать цели на расстоянии 72 км (45 миль).

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Издание отметило, что 20 января Boeing получил заказ на выпуск JDAM-ER от ВВС США на сумму $40,5 млн.

Отметим, что ранее не было известно, какой конкретный тип JDAM будет предоставлен ВСУ. СМИ предполагали, что Украине предоставят JDAM, которые дают неуправляемым бомбам радиус действия примерно 24 км (15 миль), то есть они бы не позволили ВСУ нанести удар по территории РФ.

"Умные бомбы" от США: что известно

О том, что администрация президента США Джо Байдена планирует отправить Украине передовое электронное оборудование, которое превращает неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы" написало 15 декабря прошлого года издание The Washington Post.

А 20 декабря 2022 года стало известно, что отправка Украине комплектов этого оружия будет включена в следующий пакет помощи.

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