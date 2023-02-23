Они будут касаться ключевых секторов экономики, приносящих доход Кремлю.

Президент США Джо Байден завтра, 24 февраля, объявит о новых санкционных ограничениях против Российской Федерации. Как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер такой шаг будет продолжением координации помощи Украине.

На 24 февраля у Байдена запланирована онлайн-встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами "Большой семерки".

"Завтра лидеры обсудят, как мы можем продолжить поддержку Украины и продолжить усиление давления на Путина... США применят широкомасштабные санкции против ключевых секторов, которые приносят доход Путину", - говорилось в обращении Жан-Пьер.

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В частности пресс-секретарь конкретизировала, какие именно отрасли будут затрагивать будущие ограничения.

"Они будут распространяться на российские банки, российскую оборонную и технологическую промышленность, а также субъектов в третьих странах, которые пытаются обойти наши санкции", - добавила пресс-секретарь.

Как ранее сообщалось, санкционный пакет будет касаться 200 российских физических и юридических лиц. В частности, он коснется чиновников и их семьи. Также ограничения введут против товаров двойного назначения – благодаря им Россия пыталась нивелировать влияние определенных санкций.

Санкции Запада против России: актуальное

Евросоюз обещал принять десятый пакет санкций против России до 24 февраля, но сегодня снова не смог это сделать. Однако ЕС продлил действие предыдущего ограничений против Кремля.

В Швеции также запланировали ввести новые санкции против страны-агрессора.

В России из-за западных санкций начался дефицит привычных продуктов. В том числе и пленки для колбасы.

Нидерланды придумали схему, за которой Россия не сможет обходить санкции. В том числе Кремль это делал с помощью Турции.

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