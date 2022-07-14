В посольстве объяснили, что ситуация с безопасностью по всей стране непредсказуема из-за ракетных обстрелов.

США призывают своих граждан не въезжать в Украину. В то же время тех американцев, которые уже в стране, просят немедленно выехать.

Об этом сообщается в релизе посольства США в Украине

"Ситуация с безопасностью по всей Украине остается жестокой и непредсказуемой из-за продолжающихся военных атак России, активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности", - говорится в сообщении.

В посольстве призвали американцев избегать массовых собраний и организованных мероприятий, поскольку они могут стать мишенью для оккупационных войск в любой части Украины, включая западные регионы.

В дипломатическом ведомстве также опубликовали инструкцию на случай ракетного обстрела:

если вы слышите громкий взрыв или включаются сирены, немедленно ищите укрытие. Если вы находитесь в доме или здании, перейдите на самый нижний уровень конструкции с наименьшим количеством внешних стен, окон и проемов;

если вы находитесь на улице, немедленно ищите укрытие в прочной конструкции. Если это невозможно - лягте и закройте голову руками;

если летящая ракета или дрон будут перехвачены, падающие обломки все еще представляют значительный риск;

после обстрела держитесь подальше от любых обломков и следите за официальными указаниями в новостях.

"Ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения. Граждане США должны сохранять бдительность и предпринимать соответствующие шаги для повышения своей осведомленности о безопасности", - подытожили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, утром 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. Всего повреждено более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей.

По последним данным, погибли 23 человека (из них трое детей), а около 115 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, из них госпитализированы 52 (34 - в тяжелом состоянии) включая трех детей. Пропавшими без вести считались 42 человека.

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