Инцидент произошел в Дарницком районе столицы.

В Киеве мужчина попал в бункер по приему твердых бытовых отходов.

Читайте такжеНа Львовщине полицейские выявили более 60 нарушений карантинаОб этом говорится в сообщении на сайте Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы на ул. Коллекторная, 44.

Информацию о том, что мужчина попал в бункер и нуждается в помощи, сегодня днем спасателям передал диспетчер Национальной полиции.

К месту происшествия было направлено дежурное отделение 24-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления.

По прибытии спасатели провели разведку, и с помощью трехколенной лестницы спустились в бункер.

Через час потерпевшего, который был в сознании, с помощью веревки закрепили на носилках, подняли на поверхность и передали медикам скорой помощи.

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Автор: Юлия Петриченко