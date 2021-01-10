В Киеве мужчина попал в бункер по приему твердых бытовых отходов.
Читайте такжеНа Львовщине полицейские выявили более 60 нарушений карантинаОб этом говорится в сообщении на сайте Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.
Инцидент произошел в Дарницком районе столицы на ул. Коллекторная, 44.
Информацию о том, что мужчина попал в бункер и нуждается в помощи, сегодня днем спасателям передал диспетчер Национальной полиции.
К месту происшествия было направлено дежурное отделение 24-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления.
По прибытии спасатели провели разведку, и с помощью трехколенной лестницы спустились в бункер.
Через час потерпевшего, который был в сознании, с помощью веревки закрепили на носилках, подняли на поверхность и передали медикам скорой помощи.
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