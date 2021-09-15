В больнице Нововолынска новые бирки уже достались десяти новорожденным.

В городе Нововолынск Волынской области в центральной городской больнице после скандала решили заменить бирки для новорожденных – теперь на них не указан состав "ребенка".

Новые бирки делают из картона, на них печатают данные младенцев. Их уже получили десять новорожденных, пишет "BBC News Україна" со ссылкой на данные старшей акушерки Веры Жидковой.

Если родители не придумали, как назвать ребенка, то на бирках будут писать что-то вроде "ангелочек" или "наше Солнышко".

Директор Нововолынской больницы Олег Шипелик сказал, что это он инициировал создание бирок, которые позже спровоцировали скандал.

По словам собеседника, он не ожидал, что надписи на бирках для младенцев спровоцируют такой общественный резонанс, и даже заинтересуют росСМИ.

"Дочь попросила у меня на школьный проект несколько моих детских фотографий. Я взялся искать – и вот в старом альбоме среди них была старая клеенчатая бирочка. На ней написано фамилия мамы, мой вес и рост. Я подумал: "А что сейчас выдают?", – сказал Шипелик и добавил, что так у него родилась идея создания новых бирок.

Читайте также"С дуба упали, уважаемая?": директор департамента образования загрустила за "совком" и возмутила украинцевШипелик отметил, что поручил подобрать варианты бирок и согласовать с родителями.

"...Им это понравилось. Знаете, молодые мамы... И одевается же (бирка – Ред.) только раз при выписке – дома с этим никто не ходит", – подчеркнул директор больницы.

Напомним, 10 сентября в Нововолынской центральной горбольнице новорожденным начали цеплять бирки, похожие на те, которые есть на одежде.

На бирках, кроме имени ребенка, веса и даты рождения, было написано, что ребенка нельзя гладить утюгом, отбеливать и выжимать.

На бирках также был указан "состав" ребенка: "50% – мама, 50% – папа". Кроме того, там была надпись: "Сделано с любовью".

В сети из-за бирок разгорелся скандал. В частности, глава секретариата депутатского объединения "Защита прав ребенка – приоритет государства" Людмила Волынец поделилась мнением, что бирка не показывает уважения к детям и к их родителям.

Некоторые интернет-пользователи восприняли бирки с юмором и не стали их критиковать.

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Автор: Екатерина Присяжнюк