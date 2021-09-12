Бирочки стилизированы под этикетку для одежды, и содержат символы по уходу и стирке за "изделием".

В акушерско-гинекологическом отделении Нововолынской центральной горбольницы новорожденным начали давать бирки с необычным дизайном.

Бирочки стилизированы под этикетку для одежды, сообщается на странице больницы в Facebook.

Читайте такжеДекрет для всех. Почему папам это важно

На бирках написаны стандартные данные - имя ребенка, рост, вес, дата и время рождения. Но помимо этого там добавили "состав" ребенка - 50% мама, 50% папа. А также специальные символы, которые используются на бирках для одежды - не гладить утюгом, не выжимать, не отбеливать, запрещена химчистка. Стирать "изделие" можно при температуре 30 градусов.

"Как это мило, правда? Сделано с любовью. Мы совершенствуемся для вас!", - отмечается в сообщении.

Однако, новый дизайн бирок для новорожденных вызвал как поддержку идеи, так и негодование в социальных сетях.

Так, глава секретариата депутатского объединения "Защита прав ребенка - приоритет государства" Людмила Волынец отметила, что не воспринимает такое отношение к рождению человека.

"И где же уважение к ребенку? Или к его родителям? О каких правах ребенка тут идет речь?", - написала она.

В комментариях к посту мнения разделились - часть пользователей соцсети поддержала идею с такими барками, другие же раскритиковали их.

Те, кто не согласен с таким креативом отмечали, что не все дети рождаются в полных семьях, а также критиковали неудачное решение ассоциировать ребенка с вещью. Поэтому в роддоме лучше использовать нейтральные бирки.

"Жесть. Кроме знаков - они подумали о том, какому количеству женщин будет больно читать вот это "50% папа", при том, что папа давно исчез вдали?", - пишет Ольга Левченко.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий