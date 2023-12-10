По словам публициста, диктатор не демонстрирует сигналов о готовности к справедливому миру.

Диктатор РФ Владимир Путин не давал никаких сигналов относительно мира с Украиной, а наоборот, пытался навязать ей свои условия, которые предусматривают потерю суверенитета и территориальной целостности.

Об этом в эфире канала "Эспрессо"заявил российский оппозиционер Марк Фейгин. По его словам, во время выступления на G-20 Путин не направил ни одного сигнала о мире. Наоборот, он говорил только что-то в стиле "давайте договариваться на тех условиях, которые мы предлагаем".

"Главное, центральный вопрос этих условий - даже не деление 80:20 территории Украины (20 – геополитические реалии, мы их оккупировали, мы провели там референдум и присоединили к России), а прежде всего нейтральный статус Украины, недопущение вступления в НАТО, вообще интеграции в западное сообщество Украины, зависание ее в положении, в котором она была практически все 30 лет, если честно", – считает Фейгин.

Публицист уверен , что намерения у Путина не изменились - он так же считает, что рано или поздно сможет оккупировать всю Украину.

"В своем выступлении на G-20, помните, он сказал, что сожалеет относительно трагедии детей на Ближнем Востоке, в Секторе Газа. Но о детях в Буче, Мариуполе или другом месте он не жалеет, например. А там в разы больше погибло детей от его рук – не от чьих-то, именно от него. То есть он, безусловно, мастер такой иезуитской риторики. Ему пишут эти тексты, конечно, но они именно это имеют в виду: на фоне трагедии в Газе – как он говорит, кулаки сжимаются, еще что-то у него сжимается, - в Украине никакая не трагедия, не преувеличивайте, мол. То, что он войной называет, – так себе он это может позволить – не СВО, не военным конфликтом или еще каким – то термином обозначать, а говорить, как есть, – ведь это действительно война", - пояснил оппозиционер.

По его словам, словам диктатора не стоит придавать смыслы. Он стремится к территориальным уступкам и отказу от НАТО.

"А смысл только один: давайте вести переговоры, уступите мне, отдайте мне, но прежде всего, кроме территории и демилитаризации, разумеется, сокращения армии Украины, вывод всех вооружений, туда направленных, запретите Украине вступать в НАТО, отбросьте эту перспективу навсегда и тому подобное. И надо сказать, если до этого Запад это активно опровергал и активно действовал в направлении того, что все же Украину надо принять в НАТО, то теперь возникло некоторое колебание", - добавил Фейгин.

Переговоры с РФ - последние новости

22 ноября во время выступления на саммите G20 лидер РФ Владимир Путин заговорил о "мирных переговорах" с Украиной. Он заявил, что никогда не отказывался от диалога с Киевом и уточнил, что именно украинские власти подписали указ, которым запрещается "говорить с Россией".

При этом Путин назвал агрессию войск РФ против Украины "трагедией" и намекнул, что нужно искать пути для завершения войны.

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